Тверь, 15 июня, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Камень на месте строительства детской областной больницы в Твери заложили губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов 15 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Сегодня же состоялось подписание контракта между правительством региона и Ростехом на строительство больницы. Построить современную высокотехнологичную клинику планируется в течение трёх лет.

Пресс-служба правительства Тверской области Камень на месте строительства детской областной больницы в Твери заложили губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов

«В детской областной больнице будет развиваться ряд направлений — нейрохирургия, детская онкология. Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Мы проводили консультации с московскими лечебными учреждениями — Морозовской и Филатовской больницами. Обратились к Государственной корпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение», — прокомментировал Игорь Руденя.

Глава региона также произнёс слова благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина за поддержку проекта, напомнив, что одна из важных поправок к Конституции РФ — гарантированная доступная и качественная медицинская помощь. Строительство нового комплекса детской областной больницы станет значимым этапом в развитии медицины региона. Высококвалифицированная медицинская помощь будет доступна не только для жителей верского, но и соседних регионов, отметил губернатор

«Наша цель — повышение качества и доступности медицинской помощи на местах. Ростех обладает большим опытом реализации подобных проектов на всех этапах — от проектирования и строительства клиники до ее оснащения передовым медицинским оборудованием. Проект создания детской клинической больницы в Тверской области планируется реализовать в течение трех лет», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Новый медицинский центр будет состоять из двух шестиэтажных корпусов, соединенных тремя галереями, больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В больнице разместятся 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. Отдельный блок займёт отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев. На проектирование и строительство клиники выделено из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы более 4,6 млрд рублей, из регионального — порядка 1,2 млрд рублей.

Как отметила главный врач ДОКБ Анна Зайцева, новая больница позволит значительно расширить объемы оказания медицинской помощи по направлениям нейрохирургии, онкогематологии, хирургии новорожденных и другим. Уже в 2020 году 24 ординатора-целевика оканчивают медицинский университет по актуальным для ДОКБ специальностям.

Строительство новой больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.