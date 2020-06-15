Киев, 15 июня, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Украина после получения официального статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО устремится к полноценному членству в Альянсе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью «Европейской правде», материал опубликован сегодня, 15 июня.

Вице-премьер подчеркнула, что в Киеве считают присоединение Украины к программе «очень мощным политическим сигналом о приоритетах Альянса».

«Кроме того, в новом статусе Украина присоединится и к новому формату обмена оперативной информацией между странами — участницами программы и странами НАТО. Также это позволит более эффективно внедрять мероприятия, заложенные в годовой национальной программе. Это, в свою очередь, дает дополнительные инструменты участия Украины в военных учениях, то есть углубляет партнерство с НАТО на операционном уровне», — пояснила Стефанишина.

В ходе интервью она отметила, диалог Киева и Альянса по этому вопросу продолжался «не один год», итогового решения ждали осенью 2020 года, но благодаря усилиям украинской дипломатии его приняли существенно раньше.

Представитель правительства отметила, что есть пять основных законов, которые Украина должна внедрить для дальнейшей интеграции в НАТО. «Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в Раде, изменения в законодательство относительно работы Службы безопасности Украины, закон о разведке, об оборонных закупках и закон о государственной тайне. Закон о гостайне занимает особое место даже среди этих важных законопроектов, потому что он касается трансформации даже не институтов, а мышления», — отметила Стефанишина.

Реагируя на прямой вопрос, будет ли Украина членом Альянса, она коротко ответила: «Обязательно».

ИА REGNUM напоминает, что 12 июня Североатлантический совет объявил Украину новым членом программы расширенных возможностей НАТО. Согласно официальной информации, статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, цель которой — поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством Альянса.