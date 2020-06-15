Киев, 15 июня, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заключила пакт о поддержке главы Радикальной партии, скандального украинского политика Олега Ляшко в ходе довыборов в Раду по округу № 208.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

Об этом Тимошенко заявила на брифинге 15 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что вакантное место в парламенте Украины образовалось в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко 25 мая. Теперь в мажоритарном округе № 208 в Черниговской области состоятся дополнительные выборы, на которых за мандат намерены соревноваться сразу несколько политиков-«тяжеловесов», среди которых и Олег Ляшко.

Тимошенко считает, что у Ляшко есть «реальные шансы на победу», поэтому «Батькивщина» не будет выдвигать своего кандидата на выборы.

«Я считаю, что в парламент должны прийти люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. Поэтому наша команда поддержала кандидатуру Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил», — сказала экс-премьер.

Политолог Виталий Бала напоминает, что еще совсем недавно Ляшко публично назвал Тимошенко «московской кукушкой» (Ляшко в одном из выступлений заявил, что «московская кукушка» Тимошенко в 2014 году умоляла не сопротивляться Путину и ни разу не была на фронте или в госпитале — ред.) и высказывал в ее адрес другие «личные оскорбления».

«И вот, даже такие «заклятые друзья» могут объединиться на местных выборах, чтобы партия «Слуга народа» не имела большинства в местных советах и не победила на выборах мэров… Наверное, когда Зеленский и его команда говорили об объединении Украины, они совсем не такое объединение имели в виду. Возможно, своей «деятельностью» они объединят всех против себя», — прогнозирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны пройти на Украине в октябре нынешнего года. Дата довыборов в Верховную раду по округу в Черниговской области в настоящий момент еще неизвестна, хотя большинство политических сил, включая «Батькивщину», считает, что они должны состояться как можно скорее.