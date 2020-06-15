Жиздра, Калужская область, 15 июня, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Житель Жиздринского района Калужской области выплатил свыше двух миллионов рублей задолженности по возмещению ущерба за незаконную вырубку леса после того, как судебные приставы арестовали его транспортные средства. Об этом 15 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой

Мужчина ранее работал лесником и использовал своё должностное положение для незаконной вырубки леса. Данный факт был установлен уполномоченными органами, а вина лесника, которого уволили с работы, доказана. Суд постановил взыскать со злоумышленника ущерб, который оценили в два миллиона 196 тысяч рублей, в пользу регионального министерства природных ресурсов и экологии.

По истечению срока для добровольного исполнения судебные приставы вынесли постановление о взыскании с гражданина исполнительского сбора, составившего 154 тысячи рублей. Сотрудниками ведомства было установлено, что в собственности должника находятся два транспортных средства — грузовик «КамАЗ» и пикап Mazda BT-50. На автомобили был наложен арест. Чтобы машины не были переданы на торги, должник полностью выплатил ущерб за незаконную вырубку деревьев и оплатил исполнительский сбор.