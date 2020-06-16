Президент России Владимир Путин 15 июня проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предстоящее совещание пройдет в режиме онлайн. «Сегодня будет очень важное совещание онлайн. Это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы», — отметил Песков. Ожидается, что на совещании пойдет речь о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда, а также семей с детьми. Запланированы доклады глав Минтруда Антона Котякова, Минэкономразвития Максима Решетникова, а также руководителя Налоговой службы Даниила Егорова. Также Песков сообщил, что общенациональный план восстановления российской экономики, потребовавший доработок, представят президенту Владимиру Путину «в обозримой перспективе». Как выполнялись ранние поручения президента, какие возникли проблемы — читайте в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

15:22 15.06.2020 Президент Владимир Путин открыл совещание, пригласив к участию в нем граждан, которые непосредственно являются получателями мер поддержки, предусмотренных для представителей экономической жизни России.

15:24 15.06.2020 Владимир Путин отметил, что российский подход к поддержке граждан и экономики исключал популизм, предусматривая строго адресный подход.

15:25 15.06.2020 Президент намерен заслушать отчеты чиновников о том, сколько граждан, организаций и в каком объеме воспользовались предусмотренными мерами поддержки.

15:26 15.06.2020 О мерах поддержки граждан в условиях пандемии докладывает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

15:27 15.06.2020 В оценке результативности антикризисных мер необходимо опираться на обратную связь со стороны тех, в пользу кого эти меры направлены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. «Принципиально значимо не только то, насколько чётко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы… Это, безусловно, очень важно, необходимо. Но всё же это технические, наши внутренние управленческие вопросы», — заявил Путин. Подробности в материале: Оценка граждан является мерой эффективности помощи государства — Путин

15:32 15.06.2020 Владимир Путин после доклада министра предоставил слово семье Кузьминых из Рязанской области, которых попросил рассказать о том, какими мерами поддержки они воспользовались, и как это происходило.

15:34 15.06.2020 Рязанцы рассказывают, что оформление предусмотренных мерами поддержки выплат на детей через сайт Госуслуг не вызвало у них никаких трудностей. Они также высказали надежду на продление мер поддержки семьям с детьми.

15:34 15.06.2020 Правительству и региональным властям удалось эффективно сработать на опережение для того, чтобы приостановить распространение эпидемии коронавируса в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. «Когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения, как и во всём мире, неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе. А значит и на доходах, благополучии людей», — заявил Путин. Читайте также: Властям удалось сработать на опережение — Путин об эпидемии в России

15:36 15.06.2020 Принцип, который лежит в основе антикризисной помощи в России, заключается в адресном характере поддержки граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Читайте подробнее: Антикризисные меры в России исключили популизм — Путин

15:37 15.06.2020 Многодетная семья Козловых из Омска рассказывает президенту о том, что общий объем выплат на детей, полученных ими в последнее время, превысил сто тысяч рублей. Кроме того, семья получила путевки для детей и другие меры поддержки.

15:42 15.06.2020 Михаил Балабанов из Уфы потерял работу управляющего спортивным магазином, который закрылся из-за пандемии коронавируса. Мужчина рассказал президенту, что быстро и без проблем оформил пособие по безработице, а также получил выплаты на детей (единовременная по 10 тыс. рублей и на детей от 3 до 7 лет). Сейчас Балабанов продолжает поиски работы. «Предложений пока не так много, поскольку организации только начинают работу, и им не до поисков сотрудников», — пояснил уфимец. Владимир Путин пожелал ему поскорее найти работу.

15:44 15.06.2020 Глава Минэкономразвития Максим Решетников докладывает президенту о том, что экономика страны постепенно выходит из режима ограничений, о чем свидетельствует рост оборота торговли и возобновление поступления налоговых платежей.

15:45 15.06.2020 По словам главы Минэкономразвития, отсрочки по налогам и аренде, предоставленные предпринимателям, позволяют бизнесу успешно перезапуститься.

15:48 15.06.2020 Правительство реализует меры поддержки семьям с детьми. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. «Семьи с детьми в возрасте до трёх лет получили право на ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне. Средства уже перечислены родителям 4 млн 200 тыс. детей», — заявил Котяков. Об этом: «Дистанционно и без справок» — Котяков отчитался о выплатах семьям с детьми

15:53 15.06.2020 До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. Об этом: Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков

15:55 15.06.2020 Владимир Путин предложил министру экономического развития обратить внимание на ситуацию не только у арендаторов различного имущества, но и арендодателей, которые также пострадали в период ограничений из-за пандемии. Также президент требует не ослабевать внимания к проблеме безработицы, которая в РФ выросла, хотя и не так драматично, как в некоторых других странах. Поэтому надо продолжить меры по стимулированию предприятий к сохранению рабочих мест.

15:57 15.06.2020 Российские власти в целом смогли сработать на опережение, когда противостояли коронавирусу и последствиям пандемии. Об этом заявил 15 июня президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы. Читайте также: Путин о коронавирусе: в целом смогли сработать на опережение

15:59 15.06.2020 Рост численности официально зарегистрированных безработных в центрах занятости в России начал замедляться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. «На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, у нас зарегистрировано безработных более 4,5 млн человек. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась на 1 млн 50 тыс. человек», — заявил Котяков. Читайте подробнее: Котяков заявил о замедлении роста официальной безработицы в России

16:00 15.06.2020 На совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

16:02 15.06.2020 Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых может быть донастроена. Об этом 15 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы. Читайте также: Программу льготной ипотеки под 6,5% могут доработать

16:03 15.06.2020 В России каждый второй гражданин, оставшийся без работы, получает государственные пособия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. «Сейчас каждый второй гражданин, оставшийся без работы, охвачен мерами государственной поддержки», — заявил Котяков. Читайте также: Каждый второй безработный охвачен мерами господдержки — Котяков

16:05 15.06.2020 Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. duma.gov.ru

16:07 15.06.2020 Владимир Путин заявил о том, что развитие внутреннего туризма должно поддержать отрасль гражданской авиации, которая понесла тяжелый урон в период коронавирусной эпидемии. Рассчитывать на международные пассажирские перевозки, в условиях сохраняющейся угрозы и закрытых границ, пока еще не приходится.

16:07 15.06.2020 В России с начала лета активизировался найм сотрудников в компании. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. Читайте подробнее: Граждан России начали чаще принимать на работу — Котяков

16:15 15.06.2020 В середине июня под различными ограничениями из-за эпидемии коронавируса в России осталось лишь 5 млн рабочих мест. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр экономического развития России Михаил Решетников на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. «Если у нас в апреле под различными ограничениями было 15 млн рабочих мест, то по состоянию на сегодняшний день — 5 млн рабочих мест находятся под различными ограничениями. К концу недели их будет 2,5 млн рабочих мест», — заявил Решетников. Подробности в материале: Решетников рассказал об эффекте на экономику от снятия ограничений в России

16:22 15.06.2020 Российский бизнес проявил высокую социальную ответственность на фоне кризиса из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр экономического развития России Михаил Решетников на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. Читайте подробнее: Решетников: бизнес сохраняет рабочие места, несмотря на падение выручки

16:27 15.06.2020 Евгений Ус, программист из Санкт-Петербурга, рассказал президенту о том, что приобрел квартиру по льготной ипотечной программе, под 6,5% годовых, чтобы, наконец, перебраться в отдельную квартиру из коммуналки, где семья живет в одной комнате. Дом будет готов через несколько месяцев, он уже достраивается.

16:32 15.06.2020 Представитель строительной компании «ЛСР» отметил, что, благодаря программе льготного ипотечного кредитования, ежемесячный платеж за свою однокомнатную квартиру стал меньше арендной платы за съем такой квартиры. Эта программа также значительно оживила рынок строительства жилья, который пострадал от последствий эпидемии.

16:33 15.06.2020 В результате эпидемии коронавируса уровень безработицы в России вырос на 1,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Читайте также: Путин выразил озабоченность ростом уровня безработицы в России

16:41 15.06.2020 Владимир Путин поручил использовать накопленный опыт для разработки новых мер по поддержки населения и бизнеса в период восстановления российской экономики. Он напомнил, что действующие меры ограничены сроком 1 июля. Необходимо избежать «пауз и технических сбоев» при продлении или введении в действие новых мер, подчеркнул президент.

16:43 15.06.2020 На совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

16:54 15.06.2020 Малый и средний бизнес начал восстанавливать свою активность после снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. Об этом: «Есть основания для аккуратного оптимизма» — Егоров о малом бизнесе в июне

17:00 15.06.2020 Экономика Росси постепенно открывается и к концу текущей недели (21 июня) под ограничением останется 2,5 млн рабочих мест. Об этом сегодня, 15 июня, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России. Читайте также: Решетников: экономика России постепенно открывается после ограничений

17:33 15.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что безработица в России несколько подросла, но не столь драматично, как это произошло в других странах. Об этом: Путин: рост безработицы в России не столь драматичен, как в других странах

17:40 15.06.2020 Безработный в поисках работы. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

18:11 15.06.2020 Пока трудно согласиться с тем, что ситуация для малого и среднего бизнеса в России значительно улучшилась, но вместе с тем можно быть уверенным, что эта сфера экономики сумеет быстро восстановиться, ведь предприниматели в России привыкли к ситуации стресса, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания главы ФНС. Подробности в материале: Эксперт: малый бизнес в России привык к стрессу и восстановится быстро

19:08 15.06.2020 Авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла в мае 94% объёма перевозок. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил её генеральный директор Сергей Скуратов. Читайте также: «Уральские авиалинии» потеряли в мае 94% объёма перевозок

19:11 15.06.2020 Санкт-Петербург находится на втором месте в России по количеству выданных ипотечных кредитов с применением льготной ставки 6,5%. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов после совещания по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы, которое провел президент Владимир Путин. Всего в Петербурге выдано около 3500 ипотечных кредитов. При этом доля ипотеки с господдержкой в общем объеме составила около 82%. «Льготная ипотечная программа с господдержкой под 6,5% годовых позволяет почти на треть снизить платежи по жилищному кредиту», — сказал Александр Беглов.

19:21 15.06.2020 Президент России Владимир Путин обещает развивать внутренний туризм. Об этом он заявил на совещании 15 июня в ходе диалога с гендиректором авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергеем Скуратовым. Об этом: Путин пообещал главе «Уральских авиалиний» развивать внутренний туризм