Амстердам, 15 июня, 2020, 13:32 — ИА Регнум. 15 июня американский истребитель упал в Северное море. Идут поиски пилота. Об этом говорится в сообщении американских ВС.

Af.mil Истребитель F-15 ВВС США

О причинах инцидента пока ничего не известно. Не известно пока также, упал ли самолёт поблизости от нидерландского или британского побережья.

Речь идёт об истребителе типа F-15.

Сообщается, что инцидент произошёл во время большой тренировочной миссии, одной из первых с начала коронакризиса.