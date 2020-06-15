Киев, 15 июня, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Один из лидеров фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал МВФ за жесткую позицию в отношении уровня инфляции, который должно обеспечивать правительство Украины согласно договоренностям с фондом.

Paasikivi Эмблема МВФ

Свою позицию Гетманцев выразил в комментарии прессе сегодня, 15 июня.

Депутат подчеркнул, что МВФ «таргетирует» инфляцию в меморандуме на уровне 5% плюс-минус 1%, и при этом фонд «очень жестко» прописывает свои полномочия по контролю за инфляцией.

«В этом есть некоторое вмешательство в национальный суверенитет… Инфляция в низком размере — это хорошо для выполнения наших обязательств перед международными партнерами… Но если нам нужен рывок, поддержка экономики, то тут требования к инфляционным ожиданиям должны быть более мягкими», — отметил соратник Зеленского.

Он также критически высказался относительно того, что МВФ «склоняется к микроменеджменту» для Украины, т. е. тщательно прописывает различные схемы работы и контроля.

Вместе с тем Гетманцев подчеркнул, что нынешний меморандум с МВФ все равно «является наиболее удачным решением» для Украины по сравнению с предыдущими договоренностями с фондом.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня МВФ официально утвердил новую программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд. Первый транш размером в $2,1 млрд уже поступил в Киев в конце прошлой недели.