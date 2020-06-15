Киев, 15 июня, 2020, 13:20 — ИА Регнум.

Переговоры в«нормандском формате» могут состояться, но пока власти Украины не начнут других переговоров — с представителями народных республик Донбасса — никакого продвижения в деле урегулирования конфликтапроизойти не может, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 июня, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины.

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Как сообщалось ранее, Дмитрий Кулеба заявил, что он «открыт для общения» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и «готов к взаимодействию в любом формате», если такое взаимодействие «способствует деоккупации украинской территории».

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