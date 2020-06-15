Иркутск, 15 июня, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Иркутская область решила продлить режим безопасного поведения до 21 июня в связи со значительным количеством новых выявленных носителей коронавируса. Как сообщает сегодня, 15 июня, официальный сайт правительства региона со ссылкой на слова главы Приангарья Игоря Кобзева, проведенный анализ показал, что в большинстве случаев заболевания — это семейные очаги (почти 20%). Больше всего заболевших — в возрастной категории 30−49 лет.

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«Это работающие люди, которые посещают торговые центры, места массового отдыха. При этом входящие в группу риска представители старшего поколения — самые дисциплинированные, они стараются соблюдать самоизоляцию», — подчеркнул глава региона.

По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболевших в Иркутской области на сегодняшний день — 190,4 на 100 тысяч населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 4568 человек, причём 319 добавились только за последние сутки.