Чебоксары, 15 июня, 2020, 12:55 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшее время сохранится малооблачная погода без осадков, причиной является скандинавский антициклон. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Закат

15−16 июня в республике будет +21…+26 градусов, а 16 июня под влиянием холодного фронта местами пройдут кратковременные грозовые дожди. 18 и 19 июня вернётся солнечная погода с температурой +17…+22 градуса.

Затем погода начнёт портиться. По предварительным данным, 20 июня будет дождливо из-за прихода холодного фронта, а 21 июня с приходом арктической воздушной массы даже в дневные часы температура не превысит +18 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, холодная погода сохранится и в начале следующей недели, в том числе 24 июня, когда в Чувашии отмечается главный национальный государственный праздник — День Республики. Синоптик-любитель связывает это установлением высотной ложбины над севером Западной Сибири. Кроме того, на эти дни также выпадает пик похолодания по лунным циклам.

По данным Чувашского ЦГМС, 16 июня будет +21…+26 градусов тепла, 17 июня ожидается переменная облачность при дневной температуре +24…+29 градусов, 18 июня прогнозируется небольшой дождь при дневной температуре +19…+24 градусов.