Жителям Калужской области разрешили прогулки в парках и скверах
Калуга, 15 июня, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Жителям Калужской области разрешили посещение парков и скверов с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Ограничения сняты на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Разрешены совместные прогулки и спортивные занятия не более двух человек с учётом соблюдения дистанции не менее пяти метров. В регионе также открылись непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом. Возобновили работу парикмахерские и салоны красоты.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора Владислав Шапша предупредил, что по-прежнему сохраняется масочный режим.
Напомним, правительство Калужской области продлило до 30 июня режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее в регионе действовало постановление, продлевающее режим повышенной готовности до 15 июня.