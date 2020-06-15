Калуга, 15 июня, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Жителям Калужской области разрешили посещение парков и скверов с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM В масках

Ограничения сняты на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Разрешены совместные прогулки и спортивные занятия не более двух человек с учётом соблюдения дистанции не менее пяти метров. В регионе также открылись непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом. Возобновили работу парикмахерские и салоны красоты.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора Владислав Шапша предупредил, что по-прежнему сохраняется масочный режим.

«Это наша первая общая победа над коронавирусом. И она не только в том, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Главное, что ограничительные меры помогли нам сохранить жизнь и здоровье людей», — написал Владислав Шапша.

Напомним, правительство Калужской области продлило до 30 июня режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее в регионе действовало постановление, продлевающее режим повышенной готовности до 15 июня.