Москва, 15 июня, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Главный смысл поправки в ст. 75. ч. 7 Конституции РФ в том и заключается, что российский гражданин должен быть уверен: государство всегда поможет ему, если он окажется в сложной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ, президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Дмитрий Поликанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Комментируя значимость поправки о гарантиях обязательного социального страхования, адресной социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий и иных выплат, он отметил:

«Социальный пакет поправок в Конституцию РФ — один из самых значимых и прикладных для любого гражданина страны. Потому что он распространяется на те жизненные ситуации, в которые каждый из нас попадает постоянно — от рождения ребенка до выхода на пенсию. И очень важно, что дух этих поправок уже нашел свое отражение в решениях президента и правительства во время преодоления коронавируса.

Индексация социальных пособий, увеличение адресной помощи, новые выплаты для семей с детьми — все эти меры конвертируют слова будущей Конституции в конкретные рубли в кошельках россиян уже сейчас. А предложения по созданию социального казначейства, содержащиеся в правительственном плане действий, должны сделать эту адресность ещё точнее, обеспечив улучшение материального положения тех, кому сегодня по-настоящему трудно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования ежегодного послания Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки голосования по ним, это — 1 июля 2020 года.