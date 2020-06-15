Ярославской медицине требуется «реанимация»
Ярославль, 15 июня, 2020, 12:25 — ИА Регнум. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции медицинские организации Ярославской области попали в сложное финансовое положение. Об этом сообщает официальный сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Причиной этого стало сокращение плановой помощи, остановка диспансеризации и медосмотров. Больницы перестали оказывать платные услуги. В этих условиях выросла задолженность больниц, которая по итогам мая составила 603 млн рублей.
В начале июня фонд направил на оплату медицинской помощи 1,116 миллиарда рублей. Благодаря этому задолженность областных учреждений здравоохранения снизилась на 16% или 115 миллионов рублей.
Кроме того, теперь дважды в месяц все государственные медицинские учреждения региона предоставляют в фонд сведения об остатках и движении своих денежных средств по установленным формам. Это позволяет не только вести оперативный учет расходов, но и прогнозировать возможность возникновения финансовых сложностей на несколько месяцев вперед.