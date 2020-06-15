Ярославль, 15 июня, 2020, 12:25 — ИА Регнум. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции медицинские организации Ярославской области попали в сложное финансовое положение. Об этом сообщает официальный сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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Причиной этого стало сокращение плановой помощи, остановка диспансеризации и медосмотров. Больницы перестали оказывать платные услуги. В этих условиях выросла задолженность больниц, которая по итогам мая составила 603 млн рублей.

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области предпринял комплекс «реанимационных» мероприятий по укреплению финансовой устойчивости областных организаций здравоохранения. Так, в начале апреля количество медицинских организаций с полным подушевым финансированием было увеличено до 36. В этот список попали и все Центральные районные больницы, городские больницы и поликлиники. Это позволило почти 84% всех государственных лечебных учреждений региона не бояться снижения объемов оказанной медпомощи в связи коронавирусом, поскольку размер финансового обеспечения удалось сохранить на прежнем уровне», — сообщили в территориальном фонде ОМС.

В начале июня фонд направил на оплату медицинской помощи 1,116 миллиарда рублей. Благодаря этому задолженность областных учреждений здравоохранения снизилась на 16% или 115 миллионов рублей.

Кроме того, теперь дважды в месяц все государственные медицинские учреждения региона предоставляют в фонд сведения об остатках и движении своих денежных средств по установленным формам. Это позволяет не только вести оперативный учет расходов, но и прогнозировать возможность возникновения финансовых сложностей на несколько месяцев вперед.