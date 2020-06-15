Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту «хлопка газа» в помещении строящегося корабля «Иван Папанин» на территории судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.

АО «Адмиралтейские верфи» Боевой ледокол «Иван Папанин»

Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию», — уточнили СЗСУ СКР на транспорте.

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Ранее сообщалось, что ЧП произошло в первой половине дня понедельника, 15 июня. Во время строительных работ на строящемся военном корабле «Иван Папанин» сдетонировал газовый баллон.

В результате чего пострадали, по имеющимся данным, двое строителей. Оба госпитализированы в больницу с травмами средней и тяжелой степени тяжести.