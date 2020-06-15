Вашингтон, 15 июня, 2020, 12:19 — ИА Регнум.

Кризис в США — культурно-исторический и цивилизационный, ипреодолеть его укреплением вертикали власти невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 июня, комментируя высказывания президента России.

U.S. Marine Corps Флаг США

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что, по его мнению, события в США показали: многие американские губернаторы перестали ориентироваться на президента страны. Это стало ярким проявлением глубинных внутренних кризисов в США, считает президент России.

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«Дело в том, что, хотя на поверхностный взгляд политические системы нашей страны и США схожи: Россия — президентско-парламентская республика, США — президентская республика; обе имеют федеративное устройство, они отличаются друг от друга принципиально.

Государственная система в США строится от штатов к федерации, а не наоборот, и каждый штат на своей территории обладает суверенитетом, за исключением того, что было передано им федеральному правительству. Штаты принимают не только свои законы, но и имеют свои конституции, свои налоговые системы. Обеспечение общественного порядка и уголовного правосудия — это сугубая компетенция штатов. Губернаторы штатов избираются населением и подотчётны только ему.

Можно было бы назвать и ещё многие и многие различия в этой области между США и Россией, но, думаю, и так понятно, что я имею в виду. В США губернаторы штатов не «перестали ориентироваться на президента Соединенных Штатов», но никогда на него и не ориентировались. Не знаю, посылают ли они президента США «куда подальше» или просто указывают на нецелесообразность тех или иных мер, предлагаемых федеральными властями, если считают их для своего штата неподходящими, но они по американским законам имеют на это право.

Другими словами, проявление глубинного внутреннего кризиса в США заключается не в том, что власти штатов не «берут под козырёк» перед Вашингтоном — это суть их политической системы. Кризис у них культурно-исторический, цивилизационный, его невозможно преодолеть укреплением вертикали власти.