Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В доходном доме в самом центре Санкт-Петербурга реставраторы обнаружили уникальные стеклянные кирпичи системы Фальконье, которые были популярны в конце XIX и начале XX века при строительстве зданий в стиле модерн. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Фото: КГИОП Стеклянные кирпичи изготавливаются способом выдувания в форму.

Стеклянные кирпичи были найдены во время осмотра специалистами фасада доходного дома потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга, владельца банкирской конторы Алексея Ерошенко в Басковом переулке. Здание попало в перечень 255 многоквартирных домов — памятников с особо сложными фасадами, которые предполагается отреставрировать по программе КГИОП в ближайшие десять лет.

О существовании витражей на лицевой части фасада специалисты узнали из проектных чертежей, которые сохранились в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Однако изображение их было довольно мелкое, и эксперты не могли установить точно, что было задумано автором проекта.

Выяснилось, что на аттике фасада устроены пять вертикальных узких окон с заполнениями из стеклянных кирпичей системы Фальконье. По обнаруженным штампам удалось определить, что эти стеклоблоки были изготовлены Санкт-Петербургским заводом «М. Франкъ и К°» в начале XX века, во время расцвета эпохи модерна.

Стеклянные кирпичи системы Фальконье получили достаточно широкое распространение в доходных домах Москвы и Санкт-Петербурга в конце XIX — начале ХХ столетия. При их изготовлении применялись различные оттенки стекла: зелёный, фиолетовый, желтый. В данном случае использованы стеклоблоки двух цветов — прозрачного белого и прозрачного сиреневого (с добавлением марганца), что создавало определенный декоративный эффект.

Занятно, что обычно такие блоки использовались для заполнения проемов окон в сугубо утилитарных целях: для окон, выходящих во двор, окон черных лестниц, брандмауэров доходных домов. В доходном доме Ерошенко же они стали украшением оконных проемов чердачного пространства лицевой части здания.

Отметим, что производство в России таких блоков было полностью утрачено, но сейчас активно восстанавливается технология, и есть результаты — новые блоки уже соответствуют старым образцам.

«Все сохранившиеся стеклянные кирпичи будут аккуратно демонтированы для реставрации и последующей музеефикации на историческом месте», — отметили в комитете.