Калуга, 15 июня, 2020, 12:23 — ИА Регнум. 78 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 15 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Pixabay.com

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 246 положительных тестов: 2 тыс. 681 человек находится на лечении, 2 тыс. 526 человек выздоровели, 39 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (671), в Обнинске (611), в Боровском районе (256), в Жуковском районе (184), в Малоярославецком районе (168) и в Дзержинском районе (124).