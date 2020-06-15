Калуга, 15 июня, 2020, 12:22 — ИА Регнум. За выходные дни на территории Калужской области было зарегистрировано 13 пожаров, один человек получил травмы, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону.

40.mchs.gov.ru Ликвидация пожара в городе Кирове

Например, 14 июня в городе Кирове ночью случилось возгорание четырёх хозяйственных построек, пристроенных вплотную друг к другу. В результате пожара выгорели здания общей площадью восемь квадратных метров. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. В Малоярославце загорелся скутер «Стелс». В результате пожара уничтожены все конструкции скутера. Пострадал 26-летний мужчина. Причина пожара устанавливается. В Козельске на улице Чкалова загорелся автомобиль «МАЗ». В результате пожара уничтожена внутренняя отделка салона Предварительная причина пожара — поджог со стороны неустановленных лиц. Спасен автомобиль КАМАЗ, расположенный в трёх метрах.

Основными причинами пожаров в регионе предположительно стали недостаток конструкции электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.