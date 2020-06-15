Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В Петербурге на «Адмиралтейских верфях» подтвердили факт «хлопка» газового баллона внутри строящегося боевого ледокола «Иван Папанин», в результате чего пострадал один человек.

Елена Молчанова ИА REGNUM «Иван Папанин»

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судостроительного предприятия, ЧП произошло в первой половине дня 15 июня в закрытом помещении в ходе производственных работ.

«Пострадал один человек, он госпитализирован, его состояние пока неизвестно», — отметил собеседник агентства.

Добавим, по данным источника в медицинских кругах, пострадавших двое — оба мужчины, госпитализированы в больницу один в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.

Добавим, корабли проекта 23 550, к которым относится «Иван Папанин», предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов, а также для нанесения артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Патрульный ледокол способен выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.