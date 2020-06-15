Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 11:28 — ИА Регнум. На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге внутри строящегося военного корабля «Иван Папанин» сдетонировал газовый баллон. По предварительным данным, пострадали три человека.

Елена Молчанова ИА REGNUM «Иван Папанин»

ЧП произошло во время проведения работ на борту корабля, который строится в интересах ВМФ России.

В настоящее время на место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, которые устанавливают причины и последствия случившегося.

Патрульный корабль ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» строится с апреля 2017 года, относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра.

25 октября 2019 года он был торжественно спущен на воду для последующей достройки. Корабль планируется передать в состав ВМФ России в 2023 году. Он будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и 100-мм носовой универсальной артиллерийской установкой А-190. Также на борту ледокола будет базироваться многоцелевой вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа «Раптор».