Чебоксары, 15 июня, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом вдвое больше выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Чувашии с сайте оперативного штаба РФ

По информации на 15 июня, в Чувашии с начала пандемии подтверждено 4112 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 79. Активных больных — 1897 граждан.

Выздоровели 2197 пациентов с COVID-19, в том числе за 14 июня — 41. Новых летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии из резервного фонда правительства выделяется 26,5 млн рублей на санитарно-эпидемиологическую подготовку детских лагерей к приёму школьников и 9696,7 тыс. рублей на реализацию противоэпидемических мероприятий в муниципальных образованиях.

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