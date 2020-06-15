Москва, 15 июня, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Законопроект о разблокировке мессенджера Telegram внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов,Дмитрий Ионин и Александр Терентьев, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

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Инициатива была доработана с учетом позиции Минкосвязи, отмечают авторы.

«Мы уточнили, что считать «официальным сервисом» для распространения информации в периоды ЧС и повышенной готовности», — отметил парламентарий.

Предполагается, что правительство РФ само укажет каналы, по которым распространяет важную для граждан информацию. При этом, следует из документа, перечень подлежит официальному опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации

«Сомневаться в том, что таким каналом сейчас является Telegram, не приходится, подчеркнул Тумусов.

Прошло два года с блокировки мессенджера и, по мнению авторов, пора признать, — это важное средство доставки информации, а блокировка не работает. Лучшим выходом из этой ситуации для государства будет ее снять не только неофициально, но и формально, полагает Тумусов.

Вместе с тем Минкомсвязь выступила против инициативы, в министерстве отметили, что используемые в законопроекте термины, в частности, «сервис», не имеют раскрытия в тексте и не подлежат использованию. Сомнение министерства вызвала и формулировка «текущая ситуация», имеющая расширительное толкование.