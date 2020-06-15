Белград, 15 июня, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Глава МИД Сербии Ивица Дачич 13 июня заявил, что диалог между Сербией и Косово должен возобновиться сразу после выборов 21 июня в Сербии.

(сс) Chatham House Глава МИД Сербии Ивица Дачич

Дачич заявил, что он считает, что граждане Сербии поддержат предложение по демаркации границы с Косово, под которым в Белграде подразумевают передачу Сербии севера Косово. Но, несмотря на то, что сербы будут воспринимать данный шаг как уступку Приштине, косовские албанцы не пойдут на то, чтобы в качестве жеста благодарности уступить Сербии Косовскую Митровицу.

Photo Balkan Косовская Митровица

В эфире сербского телеканала TV Prva политик заявил следующее:

Это не что-то, что мы имеем, это что-то, за что нам придется бороться. У нас нет реальной власти в Приштине, но и у них нет фактической власти на севере Косово… По ожиданиям, международное сообщество и Приштина не захотят нам отдать даже этого. Мы сумели добиться 18 отзывов признания независимости Косово. И теперь у них нет большинства в Генеральной Ассамблее ООН.