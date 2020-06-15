Ярославль, 15 июня, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославской области статистика продолжает фиксировать спад новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За последние сутки (по данным на 15 июня) было выявлено 48 новых случаев. Всего нарастающим итогом зафиксировано 4121 случай заражения, из них 1662 выздоровели, 16 умерли.