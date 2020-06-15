Ярославль, 15 июня, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Лучшим по управлению муниципальными финансами в Ярославской области за 2019 год признан Первомайский район, а худшим — городской округ Переславль-Залесский. Департамент финансов региона опубликовал рейтинг качества управления муниципальными финансами за 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пятерке лидеров также Борисоглебский, Рыбинский, Даниловский и Пошехонский районы. В пятерке худших — Мышкинский, Угличский, Ростовский районы и Ярославль. При этом все муниципальные образования области находятся в двух группах: «с высоким качеством управления финансами» и «хорошим качеством управления».

Несмотря на попадание в группу «с хорошим качеством управления», Переславль-Залесский все же резко отличается от других муниципальных образований. Согласно документу, город плохо исполняет бюджет по доходам, имеет высокую кредиторскую задолженность, плохо оплачивает коммунальные услуги за счет средств бюджета. В этих и ряде других позиций округ набрал ноль баллов рейтинга.

Согласно данным рейтинга, 17 из 19 муниципальных районов и городских округов полностью зависимы от финансовой помощи вышестоящих бюджетов. Частично независимы лишь город Ярославль и Ярославский муниципальный район.

Областной центр среди 19 муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами занимает лишь 16 место. Правда, год назад областной центр находился на 18-й позиции. Переславль же остается аутсайдером рейтинга на протяжении трех последних лет.