Белград, 15 июня, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 13 июня заявил, что Сербия стремится к вступлению в ЕС, а потому будет в первую очередь прислушиваться к заявлениям представителей ЕС по косовскому вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Выступая в эфире сербского телеканала TV Prva, сербский президент заявил:

Ни Германия, ни Великобритания не изменили своих позиций по вопросу о статусе Косово. Я ожидаю прибытия Мирослава Лайчака (спец. представитель ЕС по диалогу между Сербией и Косово — ИА REGNUM) сразу после выборов, возможно, 22 июня. 23 июня я отправлюсь в Москву, а 25 или 26 июня в Вашингтон. Все оказывают на нас давление. Я не знаю, почему должно быть важно, будет ли посредником Лайчак или Гренелл (Ричард Гренелл, специальный представитель Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово — ИА REGNUM), это ничего не изменит. По их мнению, Косово должно быть независимым. И Европа, и Америка потребуют от нас признать это тем или иным образом. Ключевые переговоры будут проходить под эгидой Европейского союза, поскольку мы находимся на европейском пути.

При этом сербский президент отчаянно пытался усидеть на двух стульях и продемонстрировать лояльность и США, и ЕС, а заодно напомнить гражданам о важности явки на выборы:

Мы, конечно же, примем европейскую сторону, поскольку мы находимся на европейском пути, но мы не можем сказать «нет» Гренеллу. Это нам ничем не поможет. Нам важна наша гармония, наше единство и важно, чтобы люди пошли на выборы. Мы уже доказали, что у нас достаточно сил, чтобы сказать «нет» и чтобы пойти на компромисс. Мы не можем решить этот вопрос легко, поэтому я заявил, что Сербия не явится с белым флагом.