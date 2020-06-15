На Волге в Марий Эл обнаружены дети на лодке
Йошкар-Ола, 15 июня, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники Чувашского ЛО МВД России на транспорте продолжают мероприятия по безопасности на водных объектах. В ходе одного из рейдов на Волге обнаружены катавшиеся на лодке дети, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
По данному факту родителей привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В комиссию по делам несовершеннолетних направлено сообщение о происшествии.
Отметим, что Чувашский ЛО МВД России на транспорте обслуживает участки железной дороги на территории Нижегородской и Кировской областей, Чувашии, Мордовии, Татарии и Марий Эл. Линейным отделением полиции на водном и воздушном транспорте города Чебоксары обслуживаются основной судовой ход по реке Волга от деревни Хмелевка до пристани Волжск и участок реки Сура от устья реки Медяна до впадения в реку Волга.
Напомним, в I квартале 2020 года поисково-спасательными формированиями МЧС России спасено 3,8 тыс. человек, в том числе 900 детей.