Ярославль, 15 июня, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля признала право собственности на скульптуру «Медведь-рыбак», установленную в Парке Тысячелетия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Visityaroslavia.ru «Медведь-рыбак» в Ярославле

Скульптуру подарил городу известный скульптор Зураб Церетели к 1000-летию Ярославля, которое отмечалось в 2010 году. Но, как выяснилось, официально подарок никак не был оформлен. В связи с этим комитет по управлению муниципальным имуществом объявил медведя бесхозяйным объектом. Закон дает возможность в таком случае заявить хозяину о своих правах. Но ни Церетели, ни кто-либо еще не признались в том, что скульптура принадлежит им.

«Поскольку со дня постановки указанного выше объекта на учет никто о своих правах на него не заявил, у КУМИ мэрии г. Ярославля возникло право на обращение в суд с заявлением о признании на него права муниципальной собственности. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194−199 ГПК РФ, суд решил: Признать право муниципальной собственности муниципального образования города Ярославля на бесхозяйный объект недвижимого имущества — сооружение культуры и отдыха: скульптура «Медведь-рыбак», общей площадью 2,1 кв.м., расположенное в городе Ярославле», — говорится в решении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесхозный подарок еще в 2017 обнаружила контрольно-счетная палата города Ярославля. КСП требовала принять медведя на учет до 1 марта 2018 года.

Почему чиновники не оформили скульптуру надлежащим образом сразу, вряд ли уже можно установить. С тех пор в Ярославле сменилось пять мэров.