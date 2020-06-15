Пенза, 15 июня, 2020, 09:14 — ИА Регнум. Решения, принятые государством в период пандемии, показали необходимость закрепления принципа адресной социальной поддержки граждан. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова:

Kremlin.ru Конституция России

«Мне как многодетной приёмной маме и руководителю НКО по поддержке людей с инвалидностью очень важно, что поправки в Конституцию носят прежде всего социальный характер.

В частности, поправки гарантируют, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». Кроме того, гарантируется «индексация социальных пособий и иных социальных выплат». На уровне Конституции закрепляется обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий.

Во время карантина, на мой взгляд, это в том или ином формате всё начало действовать. Пособия разного рода, по поддержке многодетных семей, на детей разных категорий, такого за все мои 15 лет материнства не было ни разу. Совсем удивило меня, что во время пандемии я взяла под опеку ещё двоих детей из детского дома, понимая, на сколько в интернатных учреждениях в данной ситуации им тяжело. И получила приличное пособие, которое было назначено всем людям, которые приняли под опеку инвалидов, детей и престарелых людей в карантин.

Это всё позволило семьям продержаться в этот нелёгкий период времени и дало ощущение заботы и индивидуального внимания государства! Это как раз то, чего мы и должны добиться изменениями в Конституцию РФ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования ежегодного послания Федеральному собранию. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки голосования по ним. В связи с вынужденными карантинными мероприятиями и экономическим кризисом президент России Владимир Путин уже трижды обращался к нации, давая поручения о реализации мер поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом.

Голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля 2020 года. Одна из них (ст. 75. ч. 7) сформулирована так: «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».