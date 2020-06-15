Чебоксары, 15 июня, 2020, 07:32 — ИА Регнум. В Чувашии установлены карантинные фитосанитарные зоны пяти вредителям. Это золотистая картофельная нематода, повилика полевая, повилика европейская, чёрный сосновый усач, большой чёрный еловый усач, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

ИА REGNUM На приусадебном участке в Чувашии

Карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по полевой повилике установлены на площади 0,6 гектаров на участке железнодорожного пути Восточного парка станции Канаш, по европейской повилике — на площади 0,6427 гектаров на прилегающих территориях заброшенных свинокомплексов шести деревень Канашского района.

Карантин по чёрному сосновому усачу действует на площади 725,5 гектаров в канашском лесничестве, на площади 7,8 гектаров — в Авруйском участковом лесничестве Вурнарского района и на площади 25,5 гектаров — в Трехбалтаевском участковом лесничестве Шемуршинского района.

Что касается большого чёрного елового усача, что карантинная зона установлена на площади 8250 га на территории калининского лесничества Вурнарского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии почти в 360 населённых пунктах установлены карантинные фитосанитарные зоны и режимы по золотистой картофельной нематоде — вредителю корнеплодов. Карантинные меры приняты на 6364 приусадебных участках на общей площади 1360,3 гектара, наибольшее число заражённых участков выявлено в Комсомольском, Яльчикском и Вурнарском районах.