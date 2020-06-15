Чебоксары, 15 июня, 2020, 06:53 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках празднования 100-летия со дня образования республики населённым пунктам выделят по 100 тыс. рублей. Решение о том, на что потратить бюджетные средства, будут принимать жители. Соответствующее поручение дал врио главы Чувашии Олег Николаев по итогам встречи с сельскими старостами и председателями муниципальных ТОСов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Рабочая встреча со старостами

От ряда муниципалитетов поступили предложения о выделении дополнительных средств на нужды территорий в честь 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. Руководитель региона эти инициативу поддержал, поручив министерствам сельского хозяйства и финансов разработать механизм предоставления средств.

«Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта в размере 100 тысяч рублей. Символично, что эта цифра будет синхронизироваться с нашим 100-летним юбилеем», — сказал Олег Николаев, отметив, что решение, куда потратить средства, нужно будет принимать совместно с местными жителями.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев встретился в режиме ВКС с сельскими старостами

Для районных центров и городов размер поддержки рассчитают отдельно.

Напомним, 24 июня в Чувашии отмечается главный национальный праздник — День Республики. В этом году отмечается вековой юбилей: 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что проведение 24 июня парада Победы и Дня Республики — «знаковое событие». По его мнению, «такая синхронизация событий не случайна», так как «глубинные исторические вехи развития чувашской нации и российской государственности становятся более знаковыми, глобальными и взаимопроникающими».