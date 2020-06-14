Салехард, 14 июня, 2020, 17:41 — ИА Регнум. На Ямале подведены итоги первых пяти дней досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ в труднодоступных территориях. Своё решение приняли уже 2 467 избирателей, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на данные избиркома ЯНАО.

Пресс-служба избирком ЯНАО Избирательный участок в ямальской тундре

К примеру, в Шурышкарском районе из 340 избирателей проголосовали уже 332 человека. Не отстают по высокой явке и в Приуральском районе.

Пресс-служба избирком ЯНАО Досрочное голосование в Приуральском районе

«Досрочное голосование пройдёт на территории семи муниципальных районов ЯНАО, а также в поселке Пельвож, который отнесен к Салехарду, и в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска», — отмечают в избиркоме Ямала.

В ЯНАО организованы избирательные участки на десяти крупных месторождениях, где смогут проголосовать по месту пребывания вахтовые рабочие. На голосование вне помещений, на участках во дворах, подано уже 214 заявок.