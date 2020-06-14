Салехард, 14 июня, 2020, 17:12 — ИА Регнум. На Ямал из Окского государственного заповедника Рязанской области привезли шесть годовалых стерхов — две самки и четыре самца. Птицы доставлены авиакомпанией «Ямал», сообщает пресс-служба заповедника.

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Птиц после недолгого карантина выпустят на территории ямальского заказника Куноватский Шурышкарского района после стандартного мечения кольцами с GPS-GSM передатчиками для дистанционного слежения.

Напомним, белые журавли, или стерхи, находится под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы.

Отмечается, что проект по восстановлению обской популяции белого журавля в ЯНАО реализуется с 2019 года ВНИИ «Экология» Минприроды России, департаментом внешних связей Ямала и Российским Центром освоения Арктики.