Боровск, Калужская область, 14 июня, 2020, 19:27 — ИА Регнум. В самом большом этнографическом парке-музее России, расположенном в Боровском районе Калужской области, к 1 сентября планируют открыть школу «Этномир» площадью более пять тысяч квадратных метров, сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В оранжерее разместится пространство с электронной библиотекой и сценой, площадки для занятий ритмикой, танцами, йогой.

По информации пресс-службы «Этномира», новое среднее общеобразовательное учреждение области готово принять порядка 300 учащихся с первого по 11-й класс. В школе разместятся кабинеты для общих занятий, компьютерный класс, кабинеты труда, технологий, домоводства, класс изобразительного искусства. В учебном заведении оборудуют большую игровую рекреацию. В оранжерее разместится пространство с электронной библиотекой и сценой, площадки для занятий ритмикой, танцами, йогой. Школьники будут изучать предметы по государственным образовательным стандартам, а также историю, географию стран и народов мира, ораторское искусство и другие предметы. Учащихся будут знакомить с традициями и обычаями народов России.

В калужском «Этномире» на площади 140 гектаров расположено 14 музеев, шесть этнографических дворов — «Музей Русской печи», «Русское подворье», «Север, Сибирь и Дальний Восток», «Украина и Белоруссия», «Страны Южной Азии», «Страны Центральной Азии», а также девять этноотелей и хостел, рассчитанные для размещения 700 гостей, 12 кафе и ресторанов, представляющие национальные кухни. Ежегодно с экспозициями парка-музея знакомится свыше 350 тыс. человек.