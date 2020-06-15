Иван Шилов ИА REGNUM Это наша война

Москва, 16 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Гитлеровцы начали захват Севастополя в первые дни войны. 30 октября 1941 года началась оборона города, продлившаяся более 250 дней. Бойцы Красной армии героически сдерживали натиск врага. В период со 2 по 7 июня 1942 года враг вновь начал наступать на отважный Севастополь. Восемь месяцев обороны Севастополя вошли в историю как самые трагические и героические моменты всей войны. Город был освобождён от «коричневой чумы» 9 мая 1944 года.

Звание города-героя присвоено Севастополю 8 мая 1965 года.

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