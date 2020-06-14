Москва, 14 июня, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Решение Североатлантического альянса (НАТО) о предоставлении Украине статуса партнёра с расширенными возможностями скорее всего можно рассматривать в качестве популистского политического жеста. Об этом 14 июня рассказала замдиректора ИНИОН РАН, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«На самом деле официального понятия института «расширенного партнерства» не существует», — заявила она в интервью «Московскому комсомольцу».

Также историк уточнила, что новый статус не гарантирует Киеву военной помощи альянса в случае военных действий.

«Дедушка натрое сказал! Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку «товарищу по оружию», отметила эксперт и подчеркнула, что это актуально тогда, когда страна является членом НАТО, а не о военной помощи «стране с расширенным партнёрством».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что новый статус — партнера с расширенными возможностями — предоставили в НАТО Украине.