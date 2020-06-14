Ростов-на-Дону, 14 июня, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону в ближайшее время получит в подарок 60 троллейбусов, ранее курсировавших по городским маршрутам Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации донской столицы 14 июня.

Rostov-gorod.ru Троллейбус из Москвы

По имеющимся данным, все машины капитальных вложений не требует. Троллейбусы выйдут на семь маршрутов областного центра. Рассматривается возможность восстановления ещё одной троллейбусной линии.

«Мы будем строить транспортный каркас на основании электротранспорта и городской электрички», — отметил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону власти пообещали восстановить троллейбусный маршрут №7, который был закрыт 20 лет назад. На маршрут «Центральный рынок — Сельмаш» выйдут троллейбусы «Горожанин», изготовленные на уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.