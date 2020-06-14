Калуга, 14 июня, 2020, 11:31 — ИА Регнум. 80 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждён 5 тыс. 169 положительный тест: 2 тыс. 645 человек находятся на лечении, 2 тыс. 485 человек выздоровели, 39 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов в Калуге (652), в Обнинске (599), в Боровском районе (255), в Жуковском районе (181), в Малоярославецком районе (175) и в Дзержинском районе (113).