В некоторых странах континентальной Европы уже ослабили коронавирусные режимы. В Юго-Восточной Азии идёт вторая волна, а где-то ещё не закончилась первая. По данным на 13 июня на планете подтверждено 7 786 045 случаев заболевания COVID-19. 3 708 328 пациентов выздоровели, а 430 128 умерли. Борьба с COVID-19 продолжается. На самых разных континентах идут поиски волшебного лекарства и вакцины.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

09:58 14.06.2020 На Украине выявили еще 648 носителей вируса SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране составило 31 154. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обнародованные 14 июня в пресс-службе аппарата совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом: На Украине коронавирус выявили еще у 648 человек

10:10 14.06.2020 Коронавирус. Украина [moz.gov.ua]

10:21 14.06.2020 У министра здравоохранения Ганы Кваку Агьемана Ману выявили коронавирусную инфекцию. Подробности в материале: У министра здравоохранения Ганы выявили коронавирус

10:26 14.06.2020 Правительство Алжира приняло решение об отмене комендантского часа в 19 провинциях страны, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В ряде регионов Алжира отменили комендантский час

11:58 14.06.2020 У трех охранников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выявили коронавирусную инфекцию. Подробности в материале: У трех охранников Нетаньяху выявили коронавирус

12:00 14.06.2020 За минувшие сутки в вооруженных силах Украины коронавирус был подтвержден еще у троих человек, двое из которых военнослужащие, сообщается 14 июня в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ. Об этом: В ВСУ коронавирус подтвердили еще у трёх человек

12:00 14.06.2020 В Пакистане за сутки выявили 6 тыс. 825 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Пакистане за сутки выявили 6 тыс. 825 случаев заражения коронавирусом

12:03 14.06.2020 Шесть новых случаев инфицирования коронавирусом были подтверждены в ДНР по результатам проведенных 13 июня исследований, сообщили 14 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Читайте подробнее: В ДНР коронавирус выявили еще у шестерых человек — Минздрав

12:03 14.06.2020 В Ираке за сутки выявили 1 тыс. 180 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ираке за сутки выявили 1 тыс. 180 случаев заражения коронавирусом

12:15 14.06.2020 Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман перенёс заражение коронавирусом. Об этом: Главный тренер сборной Нидерландов по футболу переболел COVID-19

12:29 14.06.2020 Власти Испании планируют открыть границу со странами Шенгена с 21 июня, в день снятия режима повышенной готовности в стране. Подробности в материале: Власти Испании сообщили дату открытия границ со странами Шенгенской зоны

13:01 14.06.2020 За сутки в стране выявлено 857 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Индонезии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 38 тыс

13:02 14.06.2020 Чемпионат Европы по современному пятиборью перенесён с июля на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Об этом: ЧЕ-2020 по современному пятиборью перенесён с июля на сентябрь

15:11 14.06.2020 Решение об открытии с 21 июня границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, со странами Шенгенской зоны, исключая Португалию, приняло правительство Испании. Об этом 14 июня сообщает агентство Efe, со ссылкой на председателя испанского правительства Педро Санчеса. Читайте также: В Испании откроют границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

15:19 14.06.2020 В Белоруссии на текущий момент коронавирус подтвержден у 53 973 человек, сообщили 14 июня в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 близится к 54 тыс

15:21 14.06.2020 Жители киевского микрорайона Воздвиженка видели мэра Киева Виталия Кличко в ресторане «Oxota na ovets», который якобы нарушал карантинный режим, введенный в украинской столице. Об этом 14 июня в своем telegram-канале написал украинский политолог и журналист Тарас Березовец. Читайте подробнее: Мэра Киева уличили в нарушении карантинного режима

15:55 14.06.2020 В Молдавии скончался священник Иоанн Бырлэдяну, который служил в храме «Чуда Святого Архангела Михаила» в селе Варваровка Флорештского района. Сообщение со словами соболезнования митрополита Кишиневского и всей Молдавии Владимира в связи со смертью служителя были опубликованы 13 июня в пресс-службе Православной Церкви Молдавии, но причина смерти священника в сообщении не уточнялась. Читайте также: В Молдавии от COVID-19 скончался православный священник

16:44 14.06.2020 Турция с наименьшими потерями смогла пережить период пандемии коронавируса. Об этом сообщил 14 июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на двенадцатой Международной исламской конференции по экономике и финансам в Стамбуле. «Турция опередила многие страны по развитию не только в сфере здравоохранения, но и экономике, — сказал глава государства. — Турция — в числе стран, переживших период пандемии с наименьшими потерями». Читайте также: Эрдоган считает, что Турция опередила многие страны по развитию

16:55 14.06.2020 Группа международных ученых установила, что у больных COVID-19 риск развития диабета намного выше, чем у здоровых людей, так как новый тип коронавирусной инфекции вызывает нарушение обмена глюкозы в организме. Об этом: Коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения ― ученые

17:13 14.06.2020 В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 4233 случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава страны. Читайте также: В Саудовской Аравии за сутки выявили 4233 случая заражения коронавирусом

17:16 14.06.2020 В Молдавии за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 281 и достигло 11 740, с начала эпидемии от COVID-19 скончались 406 человек. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили 281 случай заражения коронавирусом

17:28 14.06.2020 Более 25 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на территории США за минувшие сутки. Об этом 14 июня сообщает Университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире. Об этом: В США за сутки скончались более 760 пациентов с COVID-19

17:57 14.06.2020 В Пекине нет проблем со снабжением населения продуктами первой необходимости, несмотря на закрытие из-за вспышки коронавирусной инфекции крупнейшего оптового рынка сельскохозяйственной продукции. Об этом: В Пекине оценили снабжение продовольствием после закрытия оптового рынка

18:12 14.06.2020 Учёные из университета Бристоля обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 с помощью своего шипа может соединяться с белком нейропилин-1 (NRP1) и таким образом проникать в клетки организма. Читайте также: Учёные обнаружили второй белок, через который SARS-CoV-2 проникает в клетки

18:35 14.06.2020 Британские учёные установили, что использование масок всеми гражданами и строгое соблюдение социальной дистанции позволит остановить эпидемию новой коронавирусной инфекции и предотвратит вторую волну заболевания. Читайте также: Ученые нашли способ остановить вторую волну COVID-19 без применения вакцины

18:50 14.06.2020 Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял решение о самоизоляции в связи с выявлением коронавируса у министра здравоохранения Елжана Биртанова. Читайте подробнее: Премьер-министр Казахстана ушел на самоизоляцию

19:09 14.06.2020 В Великобритании за последние 24 часа выявили 1514 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 295 889. Об этом сообщает 14 июня минздрав страны. По данным министерства, за сутки количество скончавшихся от COVID-19 в стране увеличилось на 36, а их общее число составило 41 698. Подробности в материале: В Британии за сутки скончались 36 пациентов с COVID-19

19:41 14.06.2020 Экономика США, которой был нанесен серьезный ущерб во время пандемии коронавируса, начала постепенно восстанавливаться. Об этом 14 июня сообщил помощник президента США Дональда Трампа, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNN. Подробности в материале: Помощник Трампа рассказал о восстановлении экономики США

19:45 14.06.2020 Соединенные Штаты в связи с пандемией коронавирусной инфекции смогут вернуться к нормальной жизни примерно только через год. Читайте подробнее: Инфекционист в США рассказал, когда страна вернется к «нормальной жизни»

19:59 14.06.2020 В Азербайджане за последние 24 часа выявили 387 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 9957. Об этом сообщает 14 июня оперштаб при правительстве страны. «Выявлено (в стране) еще 387 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили 387 случаев заражения коронавирусом

20:09 14.06.2020 Пограничные службы Германии в период действия ограничений на въезд в страну, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, не пустили в ФРГ порядка 196 тыс. человек. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в ФРГ за период пандемии не пустили 196 тыс. человек

20:36 14.06.2020 В Японии за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Японии за сутки выявлено 75 носителей коронавируса

20:37 14.06.2020 Офисы, кинотеатры, рестораны и театры являются наиболее опасными местами для здоровья человека в период пандемии коронавируса. Подробности в материале: Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом

21:03 14.06.2020 Девять новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние 24 часа в Греции. Об этом сообщает в воскресенье, 14 июня, Национальная организация общественного здравоохранения. С учетом этих данных, всего в стране были выявлены 3121 случай заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили девять случаев заражения SARS-CoV-2

21:05 14.06.2020 Заморская территория Франции Полинезия планирует открыть 15 июля границы для туристов из Европейского союза (ЕС) и США. Подробности в материале: Французская Полинезия открывает 15 июля границы для туристов из США и ЕС

21:32 14.06.2020 В Турции за сутки выявлено 1562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 15 человек. Подробности в материале: В Турции за сутки выявили 1562 случая заражения коронавирусом

22:02 14.06.2020 Власти Египта открывают авиасообщение в полном объеме с 1 июля, заявил министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба. Об этом: Египет анонсировал открытие авиасообщения в полном объеме

22:27 14.06.2020 Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 7 690 708, зарегистрировано 427 630 летальных исхода. Подробности в материале: Число выявленных случаев SARS-CoV-2 в мире приблизилось к 8 млн — ВОЗ

22:55 14.06.2020 Общее количество новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Румынии за последние сутки выросло на 320 и превысило 21,9 тыс. Об этом 14 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. «На сегодня в Румынии подтверждены 21 999 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: В Румынии за сутки выявили 320 новых случаев заражения SARS-CoV-2

22:59 14.06.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что борьба с пандемией коронавирусной инфекции еще не закончена, однако на этом пути уже одержана первая победа. Читайте подробнее: Президент Франции заявил о «первой победе» над коронавирусом

23:36 14.06.2020 Британские учёные приступили к опытам по обучению собак находить больных новой коронавирусной инфекцией по запаху. Читайте подробнее: Британские учёные планируют обучить собак выявлять людей с COVID-19

23:39 14.06.2020 Уровень безработицы в Соединенных Штатах к концу 2020 года останется высоким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Кэплан в эфире телеканала CBS. Подробности в материале: ФРС спрогнозировала уровень безработицы в США

23:57 14.06.2020 Туристы, прибывающие в Тунис с 27 июня, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Тунисе сообщили о требованиях к туристам

00:21 15.06.2020 В Израиле продолжается рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 19 055, сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: Число зараженных коронавирусом в Израиле перевалило за 19 тысяч

00:22 15.06.2020 В Турции за прошедшие сутки выявили 1562 случая заражения коронавирусом нового типа, заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter. Читайте также: В Турции за сутки выявили более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом

00:28 15.06.2020 В Египте за прошедшие сутки умер 91 пациент с коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель для страны с начала пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба египетского минздрава. Читайте подробнее: В Египте за сутки скончалось рекордное число пациентов с COVID-19

00:42 15.06.2020 Минздрав Руанды намерен увеличить количество проводимых ежедневно тестов на выявление коронавируса нового типа, сообщает агентство Синьхуа. Подробности в материале: В Руанде намерены увеличить количество проводимых тестов на COVID-19

00:50 15.06.2020 Очередной этап снятия ограничений, введенных ранее в ответ на угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, начнет действовать на территории Австрии с понедельника, 15 июня. Подробности сообщает австрийское информагентство Austria Presse Agentur со ссылкой на минздрав страны. Читайте подробнее: В Австрии разрешили ходить в бары без маски

01:10 15.06.2020 Число жертв новой коронавирусной инфекции в Израиле достигло 301. Скончавшийся 26-летний мужчина стал самым молодым пациентом, погибшим от COVID-19, сообщает The Jerusalem Post. Читайте также: В Израиле от осложнений COVID-19 скончался ранее выздоровевший пациент

01:31 15.06.2020 В Белоруссии сбывается прогноз о постепенном спаде заражений коронавирусом в июне. Об этом рассказала главный санитарный врач страны Наталья Жукова местному телеканалу ОНТ. Об этом: В Белоруссии подтверждается прогноз спада эпидемии коронавируса в июне

01:55 15.06.2020 Результаты теста на коронавирус нового типа у главы минздрава Ганы оказались положительными, заявил президент страны Нана Акуфо-Аддо в эфире национального телевидения. Читайте подробнее: У главы минздрава Ганы выявили коронавирус

02:21 15.06.2020 В Бразилии за прошедшие сутки выявили 17 110 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает бразильский миздрав. Об этом: В Бразилии за сутки выявили более 17 тыс. зараженных коронавирусом

02:28 15.06.2020 Число зараженных вирусом SARS-CoV-2 в Чили за сутки возросло на 6839 человек, 222 пациента скончались, сообщает 14 июня El Universo. Читайте подробнее: За сутки в Чили выявлено почти семь тысяч случаев COVID-19

03:41 15.06.2020 На материковой части Китая подтверждено 49 новых случаев COVID-19, сообщает 15 июня агентство Синьхуа. Из этого числа 39 случаев являются локальными и 10 — «импортными». Из локальных случаев 36 приходятся на Пекин и три — на провинцию Хэбэй, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Читайте далее: В Китае выявлено 49 новых случаев COVID-19

05:21 15.06.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 37 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее выявил 37 новых случаев заражения коронавирусом

05:26 15.06.2020 По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» заболевших в Китае достигло 1837 человек. Из десяти «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев, четыре приходятся на провинцию Сычуань, два — на город Чунцин, два — на провинцию Шэньси и по одному — на Шанхай и Фуцзянь. Читайте далее: В Китае выявлено 10 новых «импортных» случаев COVID-19

05:59 15.06.2020 В японской префектуре Токио за прошедшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, заявил губернатор региона Коике Юрико, сообщает агентство Kyodo. Читайте также: В Токио за сутки выявили 47 зараженных коронавирусом

06:41 15.06.2020 Правительство Японии пока не решило вопрос об ослаблении ограничений на въезд в страну, введенный ранее из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания парламента. Подробности в материале: Правительство Японии не решилось открыть границы

06:53 15.06.2020 Бывший футболист мексиканской сборной по футболу Аарон Падилья умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 77 лет, сообщил клуб «Пумас» на официальной странице в Twitter. Читайте также: Экс-футболист сборной Мексики Падилья скончался от COVID-19

07:13 15.06.2020 Власти Японии не исключают введения новых штрафов в отношении предприятий, не соблюдающих санитарные требования и ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура в ходе выступления в парламенте. Читайте также: В Японии могут ввести новые штрафы для борьбы с коронавирусом

07:40 15.06.2020 В Черногории впервые с 6 мая выявлен случай заражения коронавирусом. По данным института общественного здравоохранения, человек, чей тест оказался положительным, посещал недавно Боснию и Герцеговину. Он сейчас находится на самоизоляции. Читайте также: В Черногории зафиксировали привезенный случай заражения коронавирусом

07:50 15.06.2020 В Индии за прошедшие сутки скончались 325 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Читайте также: Число жертв COVID-19 в Индии приблизилось к 10000

08:11 15.06.2020 Крайне высоким является из-за новой вспышки на оптовом рынке Пекина «Синьфади» риск дальнейшего распространения коронавируса. Об этом 15 июня сообщила вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань, ее слова приводит South China Morning Post. Читайте также: В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2

08:18 15.06.2020 В Ираке от COVID-19 скончался глава Демократической патриотической коалиции Тауфик аль-Ясири. Подробности в материале: В Ираке от COVID-19 скончался политик

08:19 15.06.2020 В китайской провинции Хубэй не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 15 июня агентство Синьхуа. Всего шесть человек с бессимптомным течением заражения вирусом продолжают оставаться под наблюдением медиков в регионе. Еще пятеро человек были освобождены из-под карантина. Читайте далее: В китайском Хубэе не выявлено вновь заболевших COVID-19

08:25 15.06.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1486 случаев заражения коронавирусом. 33 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 953 пациента уже здоровы. Читайте также: В Косово выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

08:29 15.06.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об открытии 22 июня яслей, школ и колледжей, передает BFM TV. Подробности в материале: Школы и колледжи Франции начнут принимать учащихся с 22 июня — Макрон

08:31 15.06.2020 Национальный институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM) сообщает, что ежедневно в стране в среднем проводится 10 000 тестов на заражение коронавирусом. Данный показатель значительно ниже имеющихся возможностей, которые позволяют проводить 30 000 тестов в день. Читайте подробнее: В Нидерландах не используется две трети тест-наборов для коронавируса

08:38 15.06.2020 Перевозка пассажиров на железной дороге в Грузии возобновляется с 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба «Грузинской железной дороги». Об этом: В Грузии возобновили пассажирские перевозки на железной дороге

08:45 15.06.2020 За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 49 активных случая заражения коронавирусом и ещё 18 его носителей без симптомов. Об этом 15 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Об этом: В Китае за сутки выявили 67 случаев заражения SARS-CoV-2

08:50 15.06.2020 Часть карантинных ограничений в Абхазии сняли с 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Об этом: В Абхазии сняли часть карантинных ограничений

08:51 15.06.2020 Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает сокращаться третий месяц подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны. Подробности в материале: Экспорт товаров из Южной Кореи в мае сократился на 23%

08:54 15.06.2020 Общее количество выявленных на территории Бразилии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло более чем на 17 тысяч и превысило 867 тысяч. Об этом 15 июня сообщает бразильский минздрав. Читайте подробнее: В Бразилии общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 867 тысяч

08:55 15.06.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон исключил повышение налогов для финансирования 500 миллиардов евро расходов, понесенных правительством для преодоления кризиса, вызванного пандемией, передает BFM TV. Читайте также: Макрон пообещал жителям Франции не повышать налоги

08:57 15.06.2020 В Грузии выявили 15 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Информация была опубликована 15 июня на официальном сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

08:58 15.06.2020 В Ираке за сутки выявили 1 тыс. 259 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Ираке за сутки выявили 1259 случаев заражения коронавирусом

09:03 15.06.2020 Граждане Германии с 15 июня могут беспрепятственно пересекать границы страны, ранее закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее соответствующее решение было принято немецкими властями. Читайте также: Власти Германии с 15 июня сняли ограничения на государственных границах

09:07 15.06.2020 На Украину прибудут 90 канадских инструкторов, которые продолжат работу миссии по подготовке украинских силовиков. Читайте также: Канадские военные инструкторы вернутся на Украину

09:10 15.06.2020 В Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются более 5,5 тыс. человек, выявлены предварительно новые случаи заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 146 человек

09:21 15.06.2020 Общее количество выявленных случаев заражений коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 11,5 тысяч и превысило 332 тысячи. Это 15 июня следует из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили свыше 11 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

09:23 15.06.2020 На Украине выявили 31 810 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: С начала пандемии на Украине скончались более 900 человек

09:32 15.06.2020 Общее число скончавшихся от COVID-19 на территории Германии за истекшие сутки возросло на четыре и стало составлять 8 791 летальный случай. Об этом 15 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Подробности в материале: В Германии число умерших от COVID-19 достигло 8791

09:40 15.06.2020 В Южной Корее зафиксировали спад объемов производства автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Корейскую ассоциацию предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA). Читайте подробнее: Объём производства автомобилей в Южной Корее сократился на 21,5%

09:43 15.06.2020 В Бахрейне за сутки выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Бахрейне за сутки выявили 317 случаев заражения коронавирусом

09:58 15.06.2020 В Грузии последние дни отмечается ощутимый рост выявленных заражений коронавирусом, только за последние сутки 15 новых случаев, о чем сообщает официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/. Более 10 новых случаев выявлялось и в предыдущие несколько дней. Читайте также: В Грузии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

10:08 15.06.2020 Банки крови в США из-за пандемии коронавирусной инфекции испытывают нехватку запасов плазмы, в связи чем американский президент Дональд Трамп призвал граждан страны чаще сдавать кровь. Об этом сообщается в письме американского лидера в связи со Всемирным днем донора крови, отмечавшемся 14 июня. Читайте подробнее: Президент Трамп призвал жителей США чаще сдавать кровь

10:10 15.06.2020 Раньше запланированного срока решили показать новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» создатели киносаги. Об этом они сообщили в официальном аккаунте саги о спецагенте в Twitter. Об этом: Новый фильм о Джеймсе Бонде решили показать раньше

10:12 15.06.2020 С 15 июня в Грузии возобновилось железнодорожное сообщение на внутренних маршрутах. По информации администрации «Грузинской железной дороги», компания приняла такое решение на основании постановления правительства Грузии и приняла соответствующие меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в условиях распространения коронавируса. До пуска поездов их вагоны были осмотрены и проверены представителями минздрава. Об этом: В Грузии возобновилось внутреннее железнодорожное сообщение

10:30 15.06.2020 Дополнительные выплаты медицинским работникам, которые участвуют в лечении пациентов с COVID-19 в опасных («красных») зонах, начнут выдавать в конце июня-начале июля. Об этом агентству «Рес» 15 июня рассказал глава минздрава республики Георгий Тотчиев. Об этом: Медикам Южной Осетии пообещали доплату за лечение пациентов с COVID-19

10:37 15.06.2020 В мае 2020 года самой продаваемой маркой машины на французском авторынке стала Renault. Об этом сообщили во Французской торговой палате (CCFA). По данным CCFA, дилеры компании Renault за отчётный месяц продали 18 043 машины. Это на 49,9% меньше, чем годом ранее. Об этом: Названа самая популярная марка авто во Франции

10:49 15.06.2020 Если вы чувствуете, что задыхаетесь под маской, это потому, что она задерживает под собой тепло, объяснил CNN доктор Ричард Венцель, профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии. «Ключевая проблема заключается в том, что когда мы дышим, мы остываем, поэтому ношение маски, которая быстро нагревается, может привести к повышенной температуре в экстремальную жару, особенно если жара сопровождается влажностью», — сказал Венцель. Подробности в материале: Профессор из США дал советы, как носить маску в жару и не получить удар

10:55 15.06.2020 Рост новых случаев заражения коронавирусом означает, что мы ведем себя неправильно, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Читайте также: Грузинский инфекционист: мы ведем себя неправильно

10:57 15.06.2020 Число случаев заражения коронавирусом на африканском континенте достигло 225 105. К числу наиболее пострадавших от коронавируса африканских стран относятся ЮАР, Египет, Марокко, Джибути, Нигерия и Алжир, сообщили в специализированном агентстве здравоохранения Комиссии Африканского Союза (АС). Подробности в материале: Число случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 225 тыс

11:01 15.06.2020 Великобритания делает пробный шаг в своем медленном выходе из коронавирусной изоляции. С понедельника в Англии будут смягчены ограничительные меры, что позволит открыть магазины товаров не первой необходимости, а также некоторые общественные места, такие как зоопарки и тематические парки. Невозможно переоценить, насколько важно для премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы это снятие прошло хорошо после нескольких болезненных недель, подчеркивает Тим Бейл, профессор политологии в Университете королевы Марии. Читайте также: Британский политолог: Джонсону остается снимать карантин и молиться

11:02 15.06.2020 В Южной Осетии за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 15 июня рассказала агентству «Рес» заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Читайте подробнее: В Южной Осетии выявили два случая заражения коронавирусом за сутки

11:12 15.06.2020 В Кении выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения в восточноафриканской стране достигло 3594 Подробности в материале: В Кении за сутки выявили 137 случаев заражения коронавирусом

11:13 15.06.2020 Согласно мнению органа Европейского союза, специализирующегося на вопросах инфекционного контроля, Швеции удалось прекратить распространение коронавируса на своей территории наихудшим образом. Однако премьер-министр Швеции Стефан Лёвен категорически не согласен с таким утверждением, так как полагает, что «нет никакой наихудшей статистики по данному вопросу», которая бы демонстрировала обратное. Об этом 14 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Подробности в материале: Эффект коронавируса: премьер-министр Швеции отверг выводы агентства ЕС

11:15 15.06.2020 Высокопоставленный чиновник здравоохранения в Оклахоме хочет, чтобы президент США Дональд Трамп отложил свой митинг на неопределенный срок из-за опасений, что мероприятие может увеличить число случаев заражения коронавирусом. Об этом он сообщил изданию Tulsa World. Директор Департамента здравоохранения города Талса Брюс Дарт подчеркивает, что город переживает значительное увеличение выявленных случаев заражения, что может быть опасно для участников митинга и президента. Подробности в материале: Трампа просят не приезжать в Талсу с предвыборным митингом

11:16 15.06.2020 15 июня политический обозреватель шведского издания SVT Nyheter Матс Кнутсон опубликовал статью, в которой представил свое видение нарастающих противоречий в шведской политике в связи с пандемией коронавируса. Кнутсон подчеркивает, что кризис, вызванный пандемией, ставит премьер-министра Швеции Стефана Лёвена в нелегкое положение. В то время, когда власти остальных стран контролируют распространение SARS-CoV-2 у себя дома и медленно, но верно открывают свои границы, Лёвену становится все труднее отбиваться от нарастающей критики, учитывая высокие показатели смертности и уровень распространения коронавирусной инфекции в Швеции. Об этом: Пандемия оказывает сильное давление на премьер-министра Швеции — SVT

11:19 15.06.2020 Пандемия коронавирусной инфекции предстала перед правительствами многих стран в качестве серьезного испытания. Когда все только начиналось, одни страны шли в общем фарватере, — были введены жесткие карантинные ограничения. Но в то же время на европейском континенте были и другие страны, которые не последовали примеру остальных и решили идти своим путем. Одной из таких стран, безусловно, является Швеция. Сегодня же, когда в Европе постепенно пандемия была поставлена под жесткий оперативный контроль со стороны правительств, пора подводить некие промежуточные итоги. В этом отношении Швеция выделяется снова, так как уровень смертности от COVID-19 в стране по-прежнему огромный, а туристов из северной страны этим летом не готовы пока принимать даже ее соседи. На этом фоне Джимми Окессон, лидер третьей крупнейшей партии Швеции по количеству занимаемых мест в Риксдаге, заявил, что в деле борьбе против пандемии Швеция просто «провалилась». Об этом 15 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Об этом: Шведский парламентарий о ситуации с коронавирусом: «Гигантский провал»

11:20 15.06.2020 Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» отложила на более поздний срок студия Warner Bros. Об этом сообщили журналисты издания Variety. Подробности в материале: Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли

11:24 15.06.2020 Лидеры команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поставили условие по доигровке сезона. Некоторые из них высказались против возобновления матчей до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса. Подробности в материале: Игроки НБА поставили условие по возобновлению сезона

11:29 15.06.2020 Власти Южной Кореи окажут помощь отечественным компаниям в получении зарубежных заказов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги. Об этом: Власти Южной Кореи окажут помощь компаниям в получении заказов за рубежом

11:32 15.06.2020 Гватемала объявила режим «максимальной готовности» в четырех административных районах, сообщил в воскресенье президент страны Алехандро Джамматтеи, передает CNN 15 июня. Эти предупреждения были введены в действие в ряде регионов страны — Гватемале, Эль-Прогресо, Сакатепекеса и Сан-Маркос, в ответ на рост случаев заражения коронавирусом в этих конкретных районах. Читайте подробнее: В четырех районах Гватемалы объявили режим «максимальной готовности»

11:37 15.06.2020 Смертность среди пациентов с COVID-19 возрастает. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 162 случая заражения коронавирусом

11:38 15.06.2020 18 июня гонконгский Диснейленд станет вторым в мире диснеевским парком, который вновь откроется после карантина, передает CNN. Один из самых маленьких диснеевских тематических парков, он закрылся 26 января из-за глобального коронавирусного кризиса и с тех пор остается закрытым. Работают только его отели и несколько ресторанов на территории отеля. Читайте подробнее: Гонконгский Диснейленд готовится к открытию после карантина

11:40 15.06.2020 В Эстонии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Эстонии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

11:48 15.06.2020 За минувшие сутки в Эстонии был выявлен один заразившийся коронавирусной инфекцией, в результате чего их общее число достигло 1974. Об этом 15 июня сообщает департамент здоровья страны. Об этом: Общее количество выявленных в Эстонии случаев SARS-CoV-2 достигло 1974

11:53 15.06.2020 Вместе с двенадцатью другими странами — членами Организации Объединенных Наций (ООН) Индонезия стала инициатором совместного заявления по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией, сообщает Antara. Об этом: В ООН Индонезия стала инициатором заявления по борьбе с дезинформацией

11:56 15.06.2020 Грузия с 15 июня открывает внутренний туризм, а Национальная администрация туризма призывает местных путешественников переключиться на активный отдых на курортах страны. Подробности в материале: Грузия открывает туристические объекты для местных путешественников

11:56 15.06.2020 Непродовольственным магазинам в Великобритании с 15 июня разрешено возобновить работу после почти трёхмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Об этом ранее объявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Читайте также: Власти Великобритании разрешили открыть непродовольственные магазины

12:05 15.06.2020 Правительства Дании и Швеции окажут финансовую поддержку крупнейшему авиаперевозчику Северной Европы «Скандинавским авиалиниям». Решение властей было принято в качестве антикризисной меры на фоне пандемии коронавируса. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Эффект коронавируса: власти Дании и Швеции поддержат авиаотрасль

12:10 15.06.2020 Некоторым категориям граждан в Грузии разрешено находится в общественных местах без защитных масок. Об этом 15 июня сообщила журналистам глава администрации правительства Натии Мезвришвили после заседания координационного совета, передает «Общественное телевидение». Читайте также: В Грузии некоторым категориям граждан разрешили ходить без защитных масок

12:16 15.06.2020 Власти Индонезии подтвердили, что по состоянию на 15 июня 2020 года на территории страны выявлено 39 294 случая заражения SARS-CoV-2, передает Detik. Подробности в материале: В Индонезии выявлено более 39 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

12:18 15.06.2020 В общей сложности 529 человек в системе образования Израиля показали положительный результат на коронавирус, передает Jerusalem Post. Читайте подробнее: Коронавирус у израильских студентов: сотни заражены, тысячи на карантине

12:19 15.06.2020 Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов начал соблюдать режим самоизоляции. Об этом: Министр образования Казахстана отправился на самоизоляцию

12:20 15.06.2020 Агентство общественного здравоохранения Швеции приложило немало усилий, чтобы попытаться адаптировать свою самую передовую модель к распространению коронавируса на индивидуальном уровне. Однако теперь в ведомстве заявили, что от данной идеи отказались. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная службы Sveriges Radio. Читайте подробнее: В Швеции отказались от составления модели распространения коронавируса

12:21 15.06.2020 После того как пандемия коронавирусной инфекции заставила людей изменить свой привычный образ жизни и проводить значительную часть времени дома, чтобы избежать риска распространения вируса, поведение покупателей тоже изменилось, так как многие покупки стали совершаться онлайн. Однако даже дистанционные покупки не смогли заменить собой поход по магазинам, что стало главной причиной 50-процентного снижения чистого объема продаж ретейлера одежды H&M. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Эффект коронавируса: продажи H&M упали на 50%

12:30 15.06.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит потенциал ОДКБ в реагировании на вызовы, в частности, на пандемию коронавируса. Подробности в материале: Володин видит потенциал ОДКБ в реакции на новые вызовы

12:33 15.06.2020 Всего в Албании выявлено 1590 случаев заражения коронавирусом. 499 пациентов проходят лечение, 60% активных случаев приходится на Тирану, однако карта распространения заболевания вновь расширяется — коронавирус вновь обнаружен в таких городах как Люшня, Пука, Эльбасан, Камез, Малакастра. Подробности в материале: В Албании выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:34 15.06.2020 Предполагается, что с июля 2020 года Южная Корея расширит авиасообщение с некоторыми странами, временно прекращённое из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники. Об этом: Южная Корея возобновит авиасообщение с рядом стран

12:41 15.06.2020 Восстановление производства идет быстрее, чем ранее предполагало правление шведского автоконцерна Volvo. Уже с 1 июля тысячи сотрудников вернутся к обычному рабочему графику, а краткосрочный отпуска будет прерваны досрочно. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Эффект коронавируса: Volvo вернется к работе быстрее, чем предполагалось

12:53 15.06.2020 Минздрав Израиля ведет переговоры с фирмой-производителем вакцины от коронавируса. Почему именно эта вакцина может свести на нет коронавирусную угрозу, обсуждают «Вести» (Израиль). Читайте подробнее: Минздрав Израиля заинтересовался вакциной от коронавируса компании США

13:01 15.06.2020 За последние сутки на территории Польши был выявлено 396 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июня сообщает польский минздрав. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 396 новых случаев заражения SARS-CoV-2

13:02 15.06.2020 Эпидемия коронавируса привела к сдвигам общественного сознания, на которые в обычных условиях потребовались бы годы. К такому выводу пришли голландские социологи, исследовавшие настроения граждан шести стран. Читайте также: Пандемия привела к мощным сдвигам общественного сознания — исследование

13:08 15.06.2020 Партия власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) выступает за немедленное проведение выборов, в то время как оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) называет такую поспешность на фоне роста выявляемых случаев заражения коронавируса и смертности среди пациентов с COVID-19 преступной. Подробности в материале: Спикер парламента Македонии назвал компромисс условием проведения выборов

13:08 15.06.2020 Утром в понедельник из первого терминала миланского аэропорта «Мальпенса» был отправлен первый за три месяца регулярный рейс — в Ламецию. Основной терминал аэропорта деловой столицы Италии прекратил работу 16 марта из-за введения общенационального карантина. «Гарантированные рейсы» (для тех пассажиров, на которых карантин не распространялся) осуществлялись из второго терминала. «Мальпенса» за три месяца недосчиталась нескольких миллионов пассажиров. Рекордно низкие показатели были зафиксированы 6−12 апреля — 3000 перевезенных пассажиров за неделю, на 99,5% (то есть в двести раз) меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Об этом: Миланский аэропорт возобновил работу после трехмесячного простоя

13:15 15.06.2020 С июля припарковаться в центре Приштины бесплатно можно будет только на два часа. В дальнейшем каждый час пребывания машины на месте будет обходиться её хозяину в 1 евро. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящий момент плотность парковки в центре города создает препятствия для машин скорой помощи и пожарных. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Приштине появятся платные парковки

13:20 15.06.2020 Рост объемов топлива, завезенного в Грузию в мае, по сравнению прошлым месяцем прошлого года, вырос в три раза. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. Читайте также: Объем импорта авиационного топлива в Грузию в мае вырос в три раза

13:26 15.06.2020 Люди с первой группой крови имеют меньше шансов заразиться коронавирусом нового типа, согласно ряду исследований, опубликованных во всем мире во время пандемии, передает Jerusalem Post. Об этом: Люди с первой группой крови больше других защищены от коронавируса — ученые

13:31 15.06.2020 Общее количество выявленных на Филиппинах подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки выросло на 490 и превысило 26 тысяч. Об этом 15 июня сообщает минздрав страны. Об этом: На Филиппинах за сутки выявили 490 случаев заражения коронавирусом

13:33 15.06.2020 Новые правила для туристов, которые прибывают на отдых на территорию Туниса, приготовило правительство страны. Об этом 15 июня сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Об этом: Угроза коронавируса: в Тунисе ввели новые правила для туристов

13:41 15.06.2020 После того, как лидер Христианских демократов Эбба Буш совместно со своим коллегой Джимми Окессоном, лидером Шведских демократов, третьей крупнейшей партией Швеции по количеству занимаемых мест в Риксдаге, подвергли резкой критике правительство страны и лично премьер-министра Стефана Лёвена за их «несостоятельность» в антикризисном управлении в период пандемии коронавируса, в политической жизни Швеции борьба парламентских партий перешла на новый уровень. В своих дискуссиях парламентарии часто прибегали к риторике, характеризующейся повышенным уровнем конфронтации. В то же время в своем ответе критикам Лёвен подчеркнул, что использование резких слов недопустимо в демократическом государстве и может нанести ущерб стабильности политических институтов. Об этом 15 июня сообщила шведская газета Expressen. Читайте подробнее: Премьер-министр Швеции заявил о «девальвации демократии»

13:47 15.06.2020 Как и ожидалось, в соответствии с принятым решением датского правительства во исполнение мер по ослаблению пропускного режима, ранее установленного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, граница Дании снова открылась. По состоянию на утро 15 июня на датской границе в районе нескольких пропускных пунктах было зафиксировано необычное явление за последние месяцы, — со стороны Германии очередь из числа желающих посетить Данию на автомобиле достигла 8 километров. Об этом 15 июня сообщила шведская газета Expressen. Подробности в материале: Дания открыла границы: на пропускных пунктах образовались очереди

13:48 15.06.2020 Производство новой экранизации ужасов Стивена Кинга «Дети кукурузы» завершено. Об этом сообщил продюсер фильма Лукас Фостер в интервью изданию Variety. Читайте подробнее: Съемки экранизации романа Кинга «Дети кукурузы» завершены

14:01 15.06.2020 15 июня глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которым обсудила пути укрепления сотрудничества, включая борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Глава МИД Южной Кореи и генсек АСЕАН провели телефонный разговор

14:03 15.06.2020 В правительстве Грузии приняли постановление, которое определяет перечень мест, где ношение защитной маски является обязательным. Об этом 15 июня рассказала журналистам глава администрации правительства Натия Мезвришвили, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Грузии определили места, где нужно носить маски

14:04 15.06.2020 Дату премьеры военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом («Форест Гамп», «Зеленая миля») в главной роли назвали журналисты сетевого издания Empire Online. Читайте подробнее: Объявлена новая дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

14:09 15.06.2020 На территории Бельгии за истекшие сутки был выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июня рассказали в кризисном штабе минздрава страны. Подробности в материале: В Бельгии выявили 71 случай заражения SARS-CoV-2 за сутки

14:12 15.06.2020 Рост числа выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Грузии, который происходит в последние дни, не является поводом для паники, но населению нужно быть осторожными. Об этом 15 июня сказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Об этом: Жителей Грузии призвали не паниковать из-за коронавируса

14:23 15.06.2020 По состоянию на 15 июня правительство Финляндии обсуждает возможность прекращения действия «Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям», нормы которого действовали в период пандемии коронавируса. Таким образом, решение о возвращении к привычному состоянию дел в стране в социальном отношении и, по крайней мере, в том, что касается законодательства, на территории Финляндии ожидается в скором времени. Об этом 15 июня сообщило финское издание HBL. Об этом: В Финляндии ожидают решения о досрочном прекращении действия ЧП

14:27 15.06.2020 Карантин в Болнисском районе Грузии решено снять с 15 июня. Об этом рассказала глава правительственной администрации Натия Мезвришвили после заседания координационного совета, передает агентство Report. Читайте также: В Болнисском районе Грузии сняли строгий карантин

14:29 15.06.2020 Отображение ситуации с полетами во время пандемии коронавируса во всем мире предложено Международной организацией гражданской авиации (IATA) на сайте организации, передает корреспондент ИА REGNUM. Выглядит новая разработка как карта мира с окрашенными в цвет различной интенсивности территориями государств. В соответствиями с изменениями ситуации с карантинными ограничениями на авиасообщение меняется и интенсивность окрашивания. Об этом: IATA разработала карту открытости стран мира для авиаперевозок

14:31 15.06.2020 Израильский психолог объяснила почему некоторые люди легко отказываются от ношения масок, а другим это трудно, передают «Вести» (Израиль). Специалист по кризисным ситуациям, клинический психолог Анна Логвинская исследует психологические последствия карантинных мер в Израиле. По ее мнению те, кто склонен к повышенной тревожности, испытывают трудности при отказе от карантина. Ведь тоже ношение маски это только часть реакции на кризисную ситуацию, а любой кризис сужает взгляд того, кто в нем оказался. Подробности в материале: Психолог объяснила, почему одни люди не снимают маску, а другие — не носят

14:35 15.06.2020 «Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, в Киргизии по-прежнему остается напряженной. Существуют риски ее обострения» — власти страны предупреждают население о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации. Читайте подробнее: «Ситуация с коронавирусом в Киргизии может обостриться» — минздрав

14:37 15.06.2020 Пандемия коронавирусной инфекции привела к изменению планов на отдых многих финнов. Однако в то же время коронавирус поспособствовал и новым способам проведения летних каникул, а именно — проведение отпуска у себя в стране. Об этом 15 июня сообщило финское издание Svenska Yle. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Финляндии ожидают развития внутреннего туризма

14:41 15.06.2020 Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к согражданам с призывом начать путешествовать по стране. Обращение было размещено пресс-службой 15 июня по случаю возобновления в Грузии внутреннего туризма. Читайте подробнее: Жителей Грузии призвали путешествовать по стране

14:42 15.06.2020 За сутки в Таджикистане число людей с выявленным коронавирусом увеличилось на 64. Читайте подробнее: В Таджикистане число заражённых SARS-CoV-2 превысило пять тысяч человек

14:42 15.06.2020 Свыше 200 тыс. человек, посетивших пекинский оптовый рынок «Синьфади», проверят на наличие коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Пекине на коронавирус проверят 200 тыс. человек, посещавших рынок

14:49 15.06.2020 Всемирный банк даст Киргизии 9 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Подробности в материале: Киргизия получит $55 млн на борьбу с COVID-19 и модернизацию школ

14:54 15.06.2020 Люди в масках в Балтиморе, США. (сс) Elvert Barnes

14:59 15.06.2020 150 гостиниц и отелей в Грузии соответствуют правилам безопасности с точки зрения предотвращения заражения коронавирусом и получили разрешение открыться. Об этом 15 июня рассказал на брифинге глава департамента инспектирования условий труда при минздраве Бека Перадзе, сообщает «Общественное телевидение». Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии не прошли проверку 175 гостиниц и отелей

15:18 15.06.2020 В Иране за сутки выявили 2 тыс. 449 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Иране за сутки выявили порядка 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:19 15.06.2020 «Рекорды» по заболеваемости коронавирусом на Украине являются прямым следствием фактической отмены карантина населением страны, заявил на брифинге сегодня, 15 июня, министр здравоохранения страны Максим Степанов. Читайте также: Правительство обвинило украинцев в «легкомысленном отношении» к COVID-19

15:20 15.06.2020 За минувшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 707 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом и теперь их общее число достигло 54 680. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 707 новых случаев заражения SARS-CoV-2

15:24 15.06.2020 Южная Корея поставит в Индию 100 тыс. масок общей стоимостью 150 млн вон (~$124 тыс.). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Южная Корея поставит в Индию 100 тыс. защитных масок

15:25 15.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 17 человек. Такие данные 15 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 15 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 17 человек

15:31 15.06.2020 Почти 300 человек за прошедшие сутки скончались на территории США от COVID-19. Об этом 15 июня сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США от COVID-19 за сутки умерли почти 300 пациентов

15:33 15.06.2020 За истекшие сутки в Латвии не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC). Подробности в материале: В Латвии за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

15:38 15.06.2020 Владельцев 16 ресторанов в Грузии оштрафовали за нарушение требований безопасности, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом рассказал на брифинге глава департамента инспектирования условий труда при минздраве Бека Перадзе, сообщает «Общественное телевидение». Об этом: Угроза коронавируса: в Грузии оштрафовали владельцев 16 ресторанов

15:42 15.06.2020 Германское правительство вложит €300 млн в развитие компании CureVac, которая занимается созданием вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщает 15 июня министерство экономики и энергетики ФРГ. Подробности в материале: Власти ФРГ инвестируют €300 млн в разработку вакцины от COVID-19

15:50 15.06.2020 В Алма-Ате выросло число тяжелых случаев заболевания COVID-19, заявил глава управления общественного здоровья Камалжан Надыров. Читайте также: В Алма-Ате вдвое выросло число тяжелых случаев COVID-19

15:51 15.06.2020 Власти Алма-Аты не планируют открывать кинотеатры и другие закрытые помещения. Об этом 15 июня заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге. Читайте также: В Алма-Ате планируют открыть зоопарк

15:51 15.06.2020 За минувшие 24 часа на территории Швейцарии было выявлено 14 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июня сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. Об этом: В Швейцарии за сутки выявили 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2

15:52 15.06.2020 Власти Узбекистана не планируют в ближайшее время отменять требование по ношению масок. Об этом 15 июня заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков. Читайте также: Главный санинспектор Узбекистана уточнил требование по ношению масок

15:52 15.06.2020 Руководители 51,5% предприятий Италии, на которых трудится 37,8% всех работников страны, предполагают, что их ждут серьезные проблемы с ликвидностью, необходимой на текущие расходы до конца 2020 года, сообщили в национальном институте социального обеспечения в понедельник. Отмечается, что две трети предприятий Италии (70,2%) прибегли к механизмам временной государственной поддержки выплаты зарплат (так называемые «кассы интеграции»). Такие механизмы стали шире использоваться еще и потому, что государство упростило доступ к ним, полагают в институте. Подробности в материале: Половина работодателей Италии опасаются, что им не хватит денег

15:54 15.06.2020 В соответствии с декретом правительства Италии с понедельника были отменены некоторые введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. В частности, могут возобновить работу театры и кинотеатры (при ограниченной численности посетителей). Разрешено открытие оздоровительных, культурных, социальных центров, а также курортов. В соответствии с решениями властей стран ЕС жители Италии могут отправиться в эти страны (границы самой Италии были открыты 3 июня). Под запретом остается проведение дискотек и иных подобных мероприятий (в том числе на открытом воздухе), всех видов ярмарок и конгрессов. Нынешний этап ограничений должен продлиться до 14 июля. Решения могут быть пересмотрены, в том числе региональными властями, с учетом эпидемиологической ситуации на местах. Читайте подробнее: В Италии остались под запретом дискотеки, ярмарки и симпозиумы

15:56 15.06.2020 В период общенационального карантина в Италии в марте-мае 2020 года не прекращали свою работу 32,5% предприятий страны, на которых заняты 48,3% всех работников и которые производят 60,9% выручки, сообщили в национальной службе статистики Istat. Полностью прекращали свою работу в указанный период 45% предприятий с 3 и более работниками. На этих предприятиях занято 27,5% всех работников, они производят 18% всей национальной выручки. Остальные предприятия, в соответствие с нормами декрета правительства и в соответствие с распоряжениями местных властей, приостанавливали свою работу лишь на часть периода общенационального карантина. Читайте также: Треть предприятий Италии не прекращали работу в период карантина

15:58 15.06.2020 В апреле 2020 года, единственном месяце, который Италия от начала до конца провела в условиях общенационального карантина, налоговые поступления в бюджет страны снизились на 20,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Центробанке страны. Снижение поступлений было вызвано как начавшимся экономическим кризисом, так и решением правительства о временной приостановке уплаты некоторых сборов, отметили в Центробанке. За тот же период, в апреле 2020 года, госдолг страны вырос еще на 36 млрд евро, то есть примерно на 1,5%, сообщили также в ведомстве. Сейчас госдолг страны составляет 2,467 трлн евро (более 135% ВВП). Подробности в материале: В период карантина поступления в бюджет Италии снизились на 20%

16:06 15.06.2020 Введение на два месяца в Грузии режима чрезвычайного положения (ЧП) нанесло Тбилиси ущерб более, чем 150 млн лари (почти $50 млн). Об этом рассказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе, 15 июня сообщает грузинская газета Business Week. Подробности в материале: Бюджет Тбилиси из-за режима ЧП потерял почти $50 млн — мэр

16:14 15.06.2020 Латвия планирует уменьшить свой государственный долг, который сегодня составляет 52% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил министр финансов страны Янис Рейрс в интервью Латвийскому радио. «В течение четырёх, пяти лет мы планируем уменьшить размер государственного долга до 40% — 45%, чтобы у следующего поколения политиков была возможность занять средства в случае кризиса», — сказал Янис Рейрс. Об этом: Латвия планирует сократить размер внешнего долга — минфин

17:01 15.06.2020 Из программы помощи фермерам Латвии в 45,5 млн евро, анонсированной правительством страны и министерством сельского хозяйства Латвии, до адресатов пока дошло лишь 225 469 евро (0,5%). Об этом 15 июня пишет портал Nra.lv. Журналисты отмечают, что по истечению двух месяцев, до начала июня, в качестве 40% аванса от заявленной суммы помощь получили три производителя молочной продукции, один переработчик рыбы, мукомольный завод и три компании, занимающиеся выращиванием овощей. Читайте также: Названа сумма, выплаченная фермерам в Латвии в качестве помощи

17:01 15.06.2020 Количество выявленных случаев COVID-19 в Сербии достигло 12 367, сообщили 15 июня в сербском минздраве. Летальных исходов среди людей с диагнозом COVID-19 достигло в Сербии 255, причём за минувшие сутки скончался один человек и 57 дали положительный результат тестирования на коронавирус. Читайте подробнее: Названо число случаев COVID-19 в Сербии

17:45 15.06.2020 Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin впервые может сорвать график поставок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает 15 июня журнал Aviation Week & Space Technology. По информации издания, корпорация планирует выпустить в 2020 году от 117 до 124 истребителей F-35 различных модификаций, тогда как в 2019 году было выпущено 134 таких истребителя. Читайте также: СМИ: планы выпуска истребителей F-35 из-за пандемии оказались под угрозой

18:06 15.06.2020 Коронавирус. Украина. moz.gov.ua

18:15 15.06.2020 В Таджикистане после двух месяцев простоя к работе вернулись кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные комплексы, гостиницы и торговые комплексы, салоны красоты и парикмахерские, рынки и столовые. Подробности в материале: Таджикистан снимает карантинные ограничения

18:53 15.06.2020 Порядка миллиона человек уже подали заявки на приобретение билетов на митинг американского президента Дональда Трампа в городе Талсе (штат Оклахома, США). Мероприятие состоится 20 июня. Предвыборные митинги не проводились в США с марта из-за эпидемии коронавируса.

19:07 15.06.2020 По данным навечер понедельника, в Италииумер34 371человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на26(днём ранее — на44). Это самый низкий «прирост» с начала марта 2020 года.Выздоровели177 010человек, за день этот показатель увеличился на640(днем ранее — на1505). Читайте также: Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 25 тысяч

19:54 15.06.2020 Социальная дистанция перед входом в супермаркет. (сс) MHM55

21:08 15.06.2020 Количество случаев инфицирования коронавирусом в Израиле достигло 19 237. Этот показатель за последние сутки увеличился на 182, количество летальных исходов — на два. Таким образом, число умерших с диагнозом COVID-19 достигло в Израиле 302. Об этом: Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Израиле превысило 300

21:12 15.06.2020 «Мы не можем вынести такого серьезного кризиса, как этот, с техническим правительством и без парламента», — заявил и.о. премьер-министра Северной Македонии Зоран Заев журналистам. Об этом: В Северной Македонии назначили дату выборов

21:23 15.06.2020 Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Молдавии достигло 11 879. Количество случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 139. Общее количество летальных исходов среди заражённых вирусом составило 411, а число людей, вылечившихся от COVID-19 — 6794. Подробности в материале: Число случаев COVID-19 в Молдавии приблизилось к 12 тысячам

21:55 15.06.2020 В ВОЗ отметили, что реагирование на вспышку заболевания является ответственностью Китая. Подробности в материале: Вспышка коронавирусной инфекции в Пекине привлекла внимание ВОЗ

22:11 15.06.2020 Число заражённых коронавирусом жителей Португалии достигло 37 036. Показатель вырос за сутки на 346, количество смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось на три и достигло 1520, число излечившихся — 22 852. Об этом: Названо количество случаев COVID-19 в Португалии

22:16 15.06.2020 Число умерших от COVID-19 увеличилось во Франции ещё на 29 человек и составило 29 436, сообщает 15 июня министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, из общего числа умерших от COVID-19 19 052 человека скончались в больницах. Читайте также: Во Франции заявили о почти 29,5 тыс. умерших от COVID-19

22:31 15.06.2020 Согласно отчету минздрава Франции, число новых случаев COVID-19 составило 152. Также за сутки во Франции скончались 29 пациентов с COVID-19, общее число погибших от заболевания в стране достигло 29 436. Читайте подробнее: Во Франции подтвердили минимум новых случаев COVID-19 за две недели

22:34 15.06.2020 Количество случаев COVID-19 в Непале достигло 6211. За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 451, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Непале достигло 19. Подробности в материале: В Непале за сутки выявили более 450 случаев COVID-19

22:43 15.06.2020 В туризме занято около 700 000 жителей Греции, на его долю приходится около 20% ВВП страны. В 2019 году Грецию посетили около 33 млн туристов, доход от туризма составил €19 млрд ($21,42 млрд). Читайте подробнее: Греция начала принимать иностранных туристов

22:50 15.06.2020 Суточный прирост случаев COVID-19 в Греции составил 13. В стране за сутки один человек, заражённый коронавирусом, умер. Таким образом, количество летальных исходов среди пациентов этой категории достигло в стране 184. Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Греции достигло 3134, число излечившихся — 1374. Подробности в материале: В Греции за сутки умер один пациент с COVID-19

22:50 15.06.2020 Туркмения строит в афганской провинции Антхой центр по обнаружению зараженных коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: Туркмения строит центр обнаружения коронавирусной инфекции для Афганистана

22:55 15.06.2020 Согласно правительственному отчету, в отделениях интенсивной терапии остается 846 пациентов с COVID-19 — за 24 часа число сократилось на 23. Читайте также: Во Франции сократилось число пациентов с COVID-19

22:58 15.06.2020 Министерство финансов КНР объявило о заимствованиях с помощью государственных облигаций на сумму 100 млрд юаней (более 14 млрд долларов) для борьбы с коронавирусной инфекцией. Читайте также: Китай выпустит гособлигации для борьбы с коронавирусом

23:04 15.06.2020 15 июня в Греции открылись сезонные отели и музеи, страна сняла большинство ограничений на въезд иностранных граждан. Подробности в материале: Премьер-министр Греции заявил, что не допустит переполненных пляжей

23:19 15.06.2020 Минздрав США отказался от схемы лечения COVID-19 препаратом гидроксихлорохин. Решение минздрава отозвало экстренное разрешение на поставку гидроксихлорохина и хлорохина в медучреждения для лечения вызванного коронавирусом заболевания. Схема, предполагавшая лечение COVID-19 гидроксихлорохином, признана неэффективной. Читайте также: США официально отказались от лечения COVID-19 гидроксихлорохином

23:32 15.06.2020 Отказ американского минздрава от схемы лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата гидроксихлорохин не огорчило президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщил он 15 июня журналистам: «Меня это точно не обидело». Читайте подробнее: Трамп ответил на отказ минздрава применять гидроксихлорохин против COVID-19

23:46 15.06.2020 По числу случаев COVID-19 страны юга континента перегнали Северную Африку — в Южной Африке подтверждено уже 73 659 случаев заболевания против 67 702 на севере. Читайте также: В странах Африки от COVID-19 умерли более 6500 человек

23:47 15.06.2020 Впервые за всю историю наблюдений в Косово было выявлено свыше ста новых случаев заражения коронавирусом за сутки, чему предшествовало увеличение интенсивности тестирования в полтора раза. Случаи заражения выявлены в ряде государственных организаций — Почте Косово, галерее искусств, банковских институтах, торговых компаниях и т. д. Об этом: Впервые число выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово выше ста

23:52 15.06.2020 Пандемия коронавируса повлекла за собой невнимание к другой проблеме — заболеваемости гриппом, сообщил 15 июня журналистам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Из-за переключения внимания на COVID-19 мониторинг заболеваемости гриппом снизился в ряде стран. Обмен данными по заболеваемости гриппом резко сократился из-за возросшей нагрузки на лаборатории, занятые тестированием по выявлению SARS-CoV-2. Подробности в материале: ВОЗ призвала не отворачиваться от проблемы гриппа

23:52 15.06.2020 ЮАР по числу случаев COVID-19 обогнала все страны Северной Африки, которые долгое время шли на первом месте по уровню заболеваемости на континенте. Однако в ЮАР проведено наибольшее число тестов на SARS-CoV-2 среди всех стран Африки — уже более 1,12 млн. Об этом: В ЮАР подтвердили более 70000 случаев COVID-19

23:59 15.06.2020 В настоящий момент в Кении введены одни из самых жестких «коронавирусных» ограничений среди всех стран Африки. Об этом: Kenya Airways назвала дату возможного возобновления полетов

00:01 16.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 7,8 млн, сообщает 15 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За истекшие сутки во всем мире был зафиксирован 132 581 новый случай заражения коронавирусом, а число летальных исходов выросло на 3911. Читайте также: ВОЗ: в мире выявлено более 7,8 млн случаев заражения коронавирусом

00:08 16.06.2020 Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане. Читайте подробнее: Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

00:33 16.06.2020 Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил режим карантина до конца июня в столице страны Маниле из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба филиппинского лидера. Об этом: В столице Филиппин продлили режим карантина до конца июня

00:52 16.06.2020 В Бразилии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 888 271, сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Подробности в материале: Число зараженных коронавирусом в Бразилии приблизилось к 900 тыс

00:57 16.06.2020 5263 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Узбекистане, из них 160 — новые, 15 июня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Узбекистане выявили еще 160 случаев заражения коронавирусом

01:33 16.06.2020 В Египте за прошедшие сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 97 человек, сообщает пресс-служба египетского минздрава. Читайте также: В Египте за сутки умерли почти 100 пациентов с COVID-19

02:13 16.06.2020 В Чили за прошедшие сутки выявили 5 143 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Подробности в материале: В Чили число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 180 тыс

02:41 16.06.2020 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило восемь миллионов. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире. Подробности в материале: В мире выявили более 8 млн случаев заражения коронавирусом

03:28 16.06.2020 В Венесуэле за прошедшие сутки выявили 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес в ходе брифинга. Читайте подробнее: В Венесуэле выявили 84 новых случая заражения коронавирусом

04:36 16.06.2020 За прошедшие сутки в Мексике выявили 3 427 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гателль в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: В Мексике число заражений коронавирусом превысило 150 тысяч

05:10 16.06.2020 Два автомобиля столкнулись в селе Горнозаводск Невельского района Сахалина, передает АСТВ. Об этом: Два автомобиля на Сахалине столкнулись из-за подушек безопасности

05:28 16.06.2020 В Южной Корее выявили за прошедшие сутки 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом

05:30 16.06.2020 Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Финляндии в середине марта из-за пандемии нового коронавируса, отменен властями страны, 15 июня сообщается на сайте финского правительства. Решение вступает в силу с 16 июня. Читайте также: В Финляндии отменили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии

05:39 16.06.2020 На материковой части Китая подтверждено 40 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 июня агентство Синьхуа. Из общего числа 32 случая заболевания были локальными, а оставшиеся восемь — «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Из локальных случаев 27 пришлись на Пекин, четыре — на провинцию Хэбэй и один — на провинцию Сычуань Читайте далее: В Китае подтверждено 40 новых случаев COVID-19

05:45 16.06.2020 Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны. Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено в общей сложности 1112 случаев COVID-19 за все время эпидемии. Из них 1067 человек выздоровели и четверо скончались. В САР Макао выявлено 45 случаев, все пациенты выздоровели. На Тайване подтверждено 445 случаев, из которых семь — смертельных. Больницы острова покинули 433 человека Читайте далее: Китай сообщил свежие данные о ситуации с COVID-19 за пределами «материка»

06:13 16.06.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом впервые за последние 24 дня, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии выявили зараженных коронавирусом впервые за 24 дня

06:33 16.06.2020 Число случаев заражения новым коронавирусом в Перу выросло на 3 256 и составило 232 992, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения. Читайте далее: В Перу число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 230 тысяч

07:00 16.06.2020 Если ситуация с коронавирусом не позволит провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, необходимо будет проработать вариант ещё одного переноса сроков, заявил один из директоров оргкомитета Игр Харуюки Такахаси. Об этом говорится в его интервью, опубликованном 16 июня изданием Nikkan Sports News. Подробности в материале: В оргкомитете Олимпиады в Токио допускают возможность ещё одного переноса

07:02 16.06.2020 Как сообщили в Пекинской муниципальной комиссии транспорта, всем такси и агрегаторам такси Пекина запрещено с понедельника 15 июня покидать пределы города. Все нарушители будут наказаны. Время возобновления работы такси будет объявлено позже. Читайте далее: Всем пекинским такси запрещено покидать пределы города из-за коронавируса

07:02 16.06.2020 Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось до 186 839 после получения положительных результатов анализов еще 378 пациентов, 16 июня сообщается на сайте института Роберта Коха. Читайте подробнее: В Германии зафиксировали еще 378 случаев заражения коронавирусом

07:07 16.06.2020 В Ульяновской области усилят муниципальный контроль за соблюдением мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, в регионе переходят «от режима самоизоляции к режиму самосохранения». Подробности в материале: В Ульяновской области переходят «к режиму самосохранения»

07:19 16.06.2020 На фоне продолжающейся пандемии коронавируса правительство Швеции намерено оказать дополнительную поддержку медикам. С целью улучшения организации госпитализации пациентов властями было принято решение о выделении 75 миллионов шведских крон ($8,13 млн) для работы медицинской авиации. Об этом 15 июня сообщила шведская газета Expressen. Подробности в материале: Угроза коронавируса: власти Швеции усилят работу санитарной авиации

07:30 16.06.2020 Группа китайских медицинских экспертов, прибывшая в Бангладеш для оказания помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. russian.news.cn

07:37 16.06.2020 После того, как правительства многих стран перешли к новой фазе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, перед медиками встал вопрос, — возможно ли повторное инфицирование вирусом, даже если в организме пациента обнаружены антитела? На него пока не может однозначно ответить ни один специалист по инфекционному контролю. В частности шведские вирусологи не исключают возможности повторного заражения. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Швеции не исключили возможности повторного заражения коронавирусом

07:48 16.06.2020 В Ираке за сутки выявили 1 тыс. 106 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ираке за сутки выявили 1106 случаев заражения коронавирусом

07:52 16.06.2020 Национальный лидер Иракского Курдистана, глава Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзанипровел переговоры с послом Великобритании в Ираке Стивеном Хики. Об этом 16 июня сообщают местные СМИ. Стороны обсудили ситуацию в мире, которая сложилась после вспышки коронавирусной инфекции. Обменялись мнениями по поводу преодоления экономических последствий эпидемии. Читайте также: Лидер иракского Курдистана провел переговоры с послом Великобритании

07:56 16.06.2020 За последние сутки в Киргизии выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является рекордным показателем, 16 июня сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте далее: В Киргизии зафиксировали рекорд по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:03 16.06.2020 Британская академия кинематографического и телевизионного искусства перенесла дату вручения премий в следующем году с 14 февраля на 21 апреля, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление академии. Читайте подробнее: Британская киноакадемия перенесла вручение премий в 2021 году

08:05 16.06.2020 Посещая фармацевтическую группу Sanofi недалеко от Лиона, президент Франции Эммануэль Макрон планирует во вторник, 16 июня 2020 года, объявить об инициативе по финансированию исследований и разработок, а также производства вакцин во Франции, сообщает Le Figaro. Читайте также: Президент Франции посетит фармацевтическую группу Sanofi