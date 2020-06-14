Минск, 14 июня, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Первые 75 000 подписей в поддержку выдвижения Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты Белоруссии были переданы 13 июня в районные комиссии по выборам, сообщили в пресс-службе кандидата в президенты Белоруссии.

ИА REGNUM Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 14 июня 2020 года. Минск, ул. Притыцкого

«Сегодня мы передали первые 75 000 ваших подписей в районные комиссии по выборам», — отметили в пресс-службе Бабарико.

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В штабе Виктора Бабарико также заявили, что ведется работа по проверке более двухсот тысяч собранных подписей.

«До конца сбора подписей осталось 6 дней. Целых 6 дней, за которые мы можем добиться десятикратного результата», — добавили в пресс-службе.

ИА REGNUM Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 14 июня 2020 года. Минск, ул. Притыцкого

Напомним, ранее Виктор Бабарико прокомментировал задержание своих друзей по «делу «Белгазпромбанка», заявив, что обнаруженные у задержанных денежные средства принадлежат ему, призвав снять обвинения в адрес задержанных.

Отметим, что необходимый минимум подписей в поддержку кандидата в президенты Белоруссии для его дальнейшей регистрации составляет сто тысяч.

Ранее Виктор Бабарико заявлял, что планирует собрать миллион подписей.