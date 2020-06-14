У Бабарико заявили о передаче первых 75000 подписей в комиссии по выборам
Минск, 14 июня, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Первые 75 000 подписей в поддержку выдвижения Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты Белоруссии были переданы 13 июня в районные комиссии по выборам, сообщили в пресс-службе кандидата в президенты Белоруссии.
Читайте также: У Лукашенко отказали тормоза: Белоруссии грозит режим военной хунты
В штабе Виктора Бабарико также заявили, что ведется работа по проверке более двухсот тысяч собранных подписей.
Напомним, ранее Виктор Бабарико прокомментировал задержание своих друзей по «делу «Белгазпромбанка», заявив, что обнаруженные у задержанных денежные средства принадлежат ему, призвав снять обвинения в адрес задержанных.
Отметим, что необходимый минимум подписей в поддержку кандидата в президенты Белоруссии для его дальнейшей регистрации составляет сто тысяч.
Ранее Виктор Бабарико заявлял, что планирует собрать миллион подписей.