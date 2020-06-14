Санкт-Петербург, 14 июня, 2020, 03:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший тяжелое ранение в голову на Невском проспекте 4 июня 2020 года. В связи со смертью потерпевшего преступные действия стрелявшего в студента Заура Каримова теперь считаются убийством. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также привлечены к уголовной ответственности подельники Каримова, подозреваемые в мошенничестве.

Spbu.ru Студент СПбГУ Владислав Голиков

Напомним, наглое и жестокое злодеяние, совершенное среди бела дня в центре Северной столицы, вызвало большой общественный резонанс и возмущение петербуржцев. В социальных сетях люди просят максимально жёстко наказать предполагаемого преступника и других лиц, действия которых способствовали преступлению.

О смерти Владислава Голикова сообщили в Санкт-Петербургском университете, отметив, что ушел из жизни «умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи». СПбГУ выразил соболезнования семье погибшего.

В свою очередь Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу проинформировало, что «в связи с наступлением смерти потерпевшего, действия обвиняемого Каримова переквалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)». Ранее Каримов обвинялся в покушении на убийство.

Напомним, по имеющимся данным, Владислав Голиков для получения медицинской книжки обратился в фирму, предлагавшую такую услугу, но оказавшуюся мошеннической конторой. Когда студент потребовал выдать книжку или вернуть деньги, возник конфликт с Каримовым, выполнявшим у мошенников функцию охранника.

В ходе конфликта у дома №137 по Невскому проспекту Каримов выстрелил в голову студента из травматического пистолета, имея, как считает следствие, прямой умысел на убийство. После чего скрылся. 5 июня Каримов был задержан, 6 июня суд отправил его в СИЗО по 4 августа 2020 года. Ранее Каримов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести. Расследование уголовного дела об убийстве студента СПбГУ продолжается.

Spb.sledcom.ru Обвиняемый в убийстве Заур Каримов

Одновременно привлечены к уголовной ответственности сотрудники мошеннической конторы, которую «охранял» предполагаемый убийца.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 13 июня Смольнинский районный суд избрал меры пресечения Людмиле Никифоровой, Гвидону Аветисяну и Никите Потапову, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»).

Никифорова и Потапов заключены под стражу на срок по 4 августа, Аветисян отправлен под домашний арест с учетом состояния здоровья. Всем фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Никифорова, Аветисян, Потапов и иные лица, находясь в преступном сговоре, под предлогом оказания услуг по оформлению медицинских книжек, в офисе на Невском проспекте заключили не менее десяти договоров без намерения их исполнить, получив от нескольких потерпевших суммы от 2500 до 5000 рублей.