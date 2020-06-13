Курган, 14 июня, 2020, 00:57 — ИА Регнум. В Курганской области текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции не позволяет региону снимать ограничения с заведений общепита. Летние кафе — не исключение. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья.

Летнее кафе

Курганская область сейчас находится на первом этапе снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Заведения общепита открываются на третьем этапе.

«Этапность соблюдается во всех регионах, и мы не можем её игнорировать, чтобы не допустить резкого всплеска заболеваемости. Кроме того, в Курганской области в данный момент 30 случаев заболевания — это местный неустановленный источник заражения. То есть люди заразились где-то в общественном месте. К сожалению, если открыть рестораны, даже только летние веранды, число таких заражений резко вырастет», — объяснил главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов.