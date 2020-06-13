Тунис, 13 июня, 2020, 22:59 — ИА Регнум. Число погибших у берегов Туниса мигрантов увеличилось. Об этом 13 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.

U.S. Coast Guard Мигранты в море

По его словам, судно с беженцами из стран Африки опрокинулось 9 июня.

«Береговая охрана обнаружила больше тел …, повысив число погибших до 61», — сказал источник.

Ранее сообщалось о 20 погибших. По предварительным данным, судно с мигрантами направлялось в Италию.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня у берегов Туниса опрокинулось судно с мигрантами из стран Африки.

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