Москва, 13 июня, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Мир был бы хуже и опаснее, если бы Российская Федерация не восстановилась и не заняла своего положения на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым», которое анонсировали сегодня, 13 июня, в эфире телеканала «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — сказал российский лидер.

Напомним, многие лидеры стран Евросоюза и США обвиняют президента России Владимира Путина в стремлении восстановить геополитическое могущество Советского Союза. Сам глава российского государства не раз заявлял о том, что распад СССР является «крупнейшей геополитической катастрофой века», в результате которой десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, а «целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последующей хасавьюртовской капитуляцией» и как следствие «эпидемия распада перекинулась на саму Россию».

В те годы наблюдался экономический спад, были серьезные проблемы в социальной сфере, появилось много бедных людей. Однако, по мнению Путина, Россия смогла восстановится и доказать свою жизнеспособность.

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