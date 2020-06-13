Вашингтон, 13 июня, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, что из-за уличных протестов в Вашингтоне ему пришлось покинуть свою резиденцию и переехать в посольство. Об этом 13 июня он сообщил в эфире телепрограммы «Большая игра» на «Первом канале».

AgnosticPreachersKid Резиденция посла России в Вашингтоне

«Я был вынужден переехать на территорию посольства. И сейчас проживаю вместе с моими товарищами», ― отметил посол.

Он подчеркнул, что на принятие данного решения также повлияло желание не доставлять лишних проблем полиции, сотрудникам которой пришлось бы сопровождать по улицам, охваченным протестами, дипломатический кортеж по пути в посольство.

«Мы, конечно же, с тревогой смотрели, в каком направлении пойдет это движение (демонстрантов ― Ред.). И надо признать, что много демонстрантов подошли практически совсем близко к посольству», ― сказал Антонов.

Посол также сообщил, что при содействии американской Секретной службы и сотрудников полиции недвижимое имущество посольства России в Вашингтоне не пострадало.

«Ощущение близости к событиям — оно не из самых приятных, которое мне приходилось испытывать, находясь в Вашингтоне <…> Мы предприняли определенные меры безопасности, и я попросил коллег по возможности не покидать территорию посольства», ― добавил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на Вашингтон перекинулись массовые протесты, возникшие в Миннеаполисе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских.