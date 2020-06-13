Калуга, 13 июня, 2020, 19:45 — ИА Регнум. 13 июня в Калуге руководитель области Владислав Шапша принял участие в XXXIV конференции калужского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша возглавил калужское отделение партии «Единая Россия»

В ходе конференции на основании личного заявления Виктора Бабурина было принято решение о его досрочном прекращении исполнения полномочий секретаря калужского регионального отделения. Обращаясь к однопартийцам, Виктор Бабурин отметил, что за 10 лет число калужских единороссов возросло с 17 тысяч до 22.5 тысяч человек, ряды сторонников партии пополнили около 20 тысяч калужан. Виктор Бабурин выразил признательность за совместную работу прежде всего всем секретарям первичных отделений в муниципальных образованиях. Он особо отметил деятельность Владислава Шапши, возглавлявшего эту работу в Обнинске.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша возглавил калужское отделение партии «Единая Россия»

Новым руководителем калужского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» был избран Владислав Шапша. Поблагодарив за оказанное доверие, он называл в числе ключевых приоритетов дальнейшей деятельности восстановление экономики и укрепление системы здравоохранения: «В это непростое время от нас ждут решений, которые сделают жизнь лучше. Многое сделано, но еще больше предстоит. Это наша с вами ответственность!». По мнению главы региона, от того, насколько убедительными будут результаты работы, будут зависеть результаты выборов в единый день голосования, который состоится 13 сентября текущего года.