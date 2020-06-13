Пхеньян, 13 июня, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян скоро предпримет примет новые меры в отношении Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Stefan Krasowski Военный парад в Пхеньяне

«Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг», — сказала она.

Ким Ё Чжон отдала распоряжение «отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг», право предпринимать который будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидера двух государств дважды встречались друг с другом.

Однако за последние месяцы ситуация вновь обострилась. В Пхеньяне считают, что разрядка напряженности в регионе была выгодна президенту США Дональду Трампу, который не дал для КНДР ничего взамен.

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