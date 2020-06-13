В Калуге 59 лет назад Гагарин заложил камень в основание музея космонавтики
Калуга, 13 июня, 2020, 20:26 — ИА Регнум. 13 июня 1961 года Юрий Гагарин заложил символический камень в фундамент первого в мире музея истории космонавтики. Спустя 59 лет в Калуге завершается строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Сегодня стройку посетил врио калужского губернатора Владислав Шапша. Руководитель области провёл рабочее совещание. Участники встречи отметили, что строительство объекта близится к завершению. Работы идут в соответствии с графиком, их темпы не снижались даже в условиях противодействия распространению коронавируса.
Открытие второй очереди музея планируется 12 апреля 2021 года. Это день должен стать важнейшей вехой в истории области. С вводом в эксплуатацию новых объектов уникального музея, в пять раз увеличится экспозиционные площади и более чем в два раза — пропускная способность (до 400 тыс. человек в год). В новом здании будут созданы 3D-кинотеатр, интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс «Космическое путешествие» с имитацией эффектов космического полета, обсерватория, зал космических тренажеров.