Тайчжоу, Китай, 13 июня, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростной автомагистрали в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до десяти, пострадали 117 человек. Об этом 13 июня сообщили в транспортном управлении при министерстве общественной безопасности.

Luc Viatour Взрыв

«По состоянию на 22:00 (17:00 мск) в результате аварии погибли 10 человек, 117 человек пострадали, в том числе 40 человек получили серьезные ранения», ― говорится в сообщении.

По предварительным данным, автоцистерна, перевозившая сжиженный газ, взорвалась на съезде с автомагистрали Шеньян―Хайкоу, обрушив при этом близлежащие дома и производственные здания.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, ранее сообщалось о девяти погибших и 112 пострадавших при взрыве автоцистерны в восточной китайской провинции Чжэцзян.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу 13 июня. На видео, которое сняли очевидцы произошедшего, можно увидеть, как взрывной волной автоцистерна с топливом была отброшена на несколько десятков метров. Были повреждены находившиеся рядом с местом взрыва жилые дома, легковые автомобили и один промышленный объект. После взрыва произошло возгорание топлива.