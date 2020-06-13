Москва, 13 июня, 2020, 18:41 — ИА Регнум. В Москве с вечера 13 июня по вечер 14 июня ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Geograph.org.uk Сильный ветер

Отмечается, что согласно прогнозам метеорологов Росгидромета «в период с 18.00 13 июня до 21.00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12−17 метров в секунду».

В ведомстве попросили жителей столицы быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в процессе управления автомобилем соблюдать дистанцию на дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве и Подмосковье до 21:00 14 июня был продлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и ураганного ветра.